El Valencia Basket se hunde en Venezia y dice adiós a la Euroliga

El Valencia Basket cae eliminado de la Euroliga tras protagonizar el peor partido de la temporada ante el Reyer Venezia ante el que perdió por un inapelable 69-55. Las de Rubén Burgos se lo jugaban todo en la última jornada de la segunda ronda de la competición. Tenían en sus manos la clasificación para el play-in, les bastaba con ganar para seguir adelante, pero ni lo intentaron. Las taronja fueron una caricatura de sí mismas, sin personalidad en la cancha e incompensiblemente, sin intensidad. La falta de puntería en ataque, las concesiones en forma de pérdidas de balón y en el rebote dieron alas a al Reyer Venezia que dominó todo el partido. El Valencia Basket no repetirá este año presencia en la Final Six de la Euroliga víctima de sus propios errores.

El Valencia Basket fue siempre a remolque / FIBA

Mal desde el inicio

El Valencia Basket salía a remolque, dejaba la iniciativa y el control del partido en los primeros minutos al Reyer Venezia que se hacía con las primeras ventajas (8-2). Las taronja pagaban su poca efectividad en el rebote defensivo y adolecían de falta de intensidad. Las locales aprovechaban las facilidades para ponerse 10-2. Rubén Burgos pedía un tiempo muerto inmediatamente. Pero no cambiaba el panorama, las taronja seguían perdiendo balones y con un triple, el Reyer se escababa (13-2). La defensa local no hacía concesiones.

Un triple de Nia Coffey daba esperanzas, pero los errores seguían lastrando a las de Rubén Burgos (19-7, min. 6) y el Reyer se crecía ante las facilidades dadas por su rival desplegando un juego ágil, certero e incisivo que no paraba de agrandar la brecha (23-7).

Reacción y parcial de 0-9

El Valencia Basket necesitaba reaccionar y lo hacía con una buena acción defensiva y un triple de Abdelkarder que por fin reflejaba tímidamente el verdadero potencial taronja (23-13). Las taronja, por fin, despertaban y recomponían su defensa. Carrera recuperaba un balón, cruzaba la cancha botando y entraba a canasta para poner el 23-16 con el que acababa el primer cuarto. El parcial taronja era ya de 0-9.

Ambos equipos intercambiaban errores en ataque en las primeras posesiones del segundo cuarto. Eran las locales con una penetración de Charles la que rompía el hielo (25-16).En el Valencia Basket, al igual que en el primer cuarto, Raquel Carrera era la jugadora taronja que más daño hacía y que mayor intensidad ponía. Con cuatro puntos consecutivos de la pivot gallega, el Valencia Basket apretaba el marcador (25-20). Las taronja seguían incrementado su solvencia en defensa y ahora, al Reyer Venezia le costaba encontrar huecos.

Romero dejaba la diferencia en sólo 3 puntos con una canasta bajo los aros aunque no tardaba en replicar Santucci con una acción muy similar para mantener el +5 local. El Reyer entraba en una fase de inoperancia ofensiva pero el Valencia Basket no acababa de aprovechar la oportunidad. Ambos equipos rivalizaban en falta de ideas en ataque, las taronja perdonaban tanto que al final llegaba un triple de las locales que volvía a darles alas (28-20). En el tiro de tres encontraban las italianas de nuevo la inspiración para alejar el peligro de un Valencia Basket al que le había faltado determinación e ideas para darle la vuelta al marcador. Así con, un paupérrimo 33-24 se llegaba al descanso.

El tercer cuarto empezaba mal, con un 2-1 de Santucci que seguía incrementando la renta del Reyer (36-24). El Valencia Basket salía frío del vestuario. Fiebich, por fin anotaba su primera canasta, un triple que abría el marcador visitante en el tercer cuarto. Las taronja seguían faltas de la suficiente tensión en defensa y ataque que requería un partido con tanto en juego.

Sin reacción

Los minutos seguían pasando y el panorama no cambiaba. El Reyer Venezia dominaba el marcador, cortaba una y otra vez balones y la siutación seguía agravándose (46-30 min.26). El Valencia Basket empezaba a recurrir a lanzar tiros casi a la desesperada buscando inspiración individual porque el juego colectivo seguía sin funcionar. Una extaronja, Mavunga ponía el 52-33 en el marcador, la máxima ventaja para el Reyer. Aaraújo, con un triple evitaba que el Reyer rebasara la barrera de los 20 de diferencia. Pero la situación empezaba a ser dramática: 52-36 al final del tercer cuarto.

Diez minutos de vida

Restaban sólo 10 minutos para buscar la reacción, para evitar la catástrofe, la eliminación de la Euroliga. El Valencia Basket, contra las cuerdas, parecía despertar consientes de que se les acababa el tiempo. Un parcial de 0-5 de salida encendía las esperanzas aunque de nuevo Mavunga cortaba el parcial. Quedaba tiempo, había que mantener la concentración. Un triple de Carrera (la mejor ante el Reyer) daba un poco de aire pero el Valencia BC estaba lejos de ser un equipo capaz de darle la vuelta al marcador. Y el Reyer lo sabía. Tenía paciencia, aguantab las tímidas reacciones taronja para seguir dominando.

Se entraba en los 5 últimos minutos con 10 puntos de ventaja para las locales que pronto crecían hasta los 13. El Reyer Venezia seguía sumando, frustrando todo intento de reacción. Volvían a escarse (64-51 min. 37) y cada vez quedaba menos. Menos tiempo, menos esperanza y una alta dosis de decepción. No había fuerzas ni ideas para nada más. El partido se acababa y el Valencia Basket se despedía tristemente de la Euroliga. 69-55.

El Valencia Basket acaba quinto y fuera del play-in / Euroleague Women

Ficha técnica:

Estadísticas completas en este enlace.

69.- Umana Reyer Venecia (23+10+19+16): Pan (11), Dojkic (15), Santucci (7), Cubaj (6), Charles (14) -cinco titular- Villa (-), Nicolodi (-), Pasa (11), Fassina (-), Mavunga (5), Holmes (-), D'este (-).

55.- Valencia Basket (16+8+12+19): Romero (12), Buenavida (6), Fiebich (3), Coffey (4), Fam (8) -cinco titular- Carrera (12), Ouviña (-), Araújo (3), Anderson (1), Alexander (-), Adbelkader (6), Lekovic (-).

Árbitros: Natasa Dragojevic, Nikola Perlic y Jan Baloun. Sin eliminadas.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Euroliga femenina disputado en el pabellón Palasport Taliercio de Venecia (Italia) ante 857 espectadores.