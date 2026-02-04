El Valencia CF y su mala racha en la Copa del Rey: seis años sin superar a un equipo de Primera División

Nuevo fiasco del Valencia CF en la Copa del Rey, que se queda fuera de las semifinales cuando contaba con el factor campo a favor, un Athletic Club mermado por las bajas y un Mestalla hasta la bandera. Iñaki Williams dio el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató tras marcar un autogol y una segunda mitad en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el minuto 75

Con la eliminación copera, el conjunto de Carlos Corberán mantuvo la mala estadística de los últimos seis años, en los que solo ha superado una eliminatoria contra un equipo de Primera División y donde ha sido eliminado en Mestalla en las cuatro últimas campañas.

Desde el regreso del formato a partido único en la Copa del Rey, en la 2019-20, el Valencia se ha manejado bien contra los equipos de inferior categoría. De hecho, es el que más eliminatorios consecutivas acumula a su favor a domicilio, con 17.

La aventura copera tras la implantación del partido único (2019-2020) concluyó con un tropiezo fuera de casa. En cuartos de final, el Valencia CF, vigente campeón, cayó ante el Granada CF (2-1) en Los Cármenes, un resultado que evidenció las dificultades de competir a cara de perro lejos de Mestalla.

Un año después la historia se repitió a domicilio. En octavos de final, el Sevilla FC impuso su pegada al Valencia de Javi Gracia y cerró el partido con un 3-0 en el Sánchez Pizjuán, una derrota que empezaba a mostrar el nivel competitivo al que se dirigía el club valencianista.

La temporada 2021-22 fue la excepción que confirma la regla. El Valencia CF alcanzó la final de Copa en La Cartuja, escenario neutral donde plantó cara al Real Betis (1-1) pero donde cayó en los penaltis, donde penalizó el error de Yunus. El equipo jugó contra equipos de inferior categoría hasta cuartos, eliminando al Cadiz por 2-1 en Mestalla. En las semifinales, los de Bordalás tumbaron a doble partido al Athletic de Marcelino, con el 1-1 en San Mamés y el 1-0 (golazo de Guedes) en la vuelta.

En la campaña 22-2, el Valencia inició un periplo en el que ha desaprovechado el factor Mestalla. En cuartos de final, el Athletic Club devolvió la moneda a los valencianistas y de manera solvente (1-3) mandó a los Gattuso a la lona.

Un año después, se repitió la historia. En esta ocasión el verdugo fue el Celta de Vigo de Rafa Benitez en octavos de final. El Valencia CF de Rubén Baraja andaba sin sobresaltos en la Liga, tras salvarlo la campaña anterior, y se vio sorprendido en Mestalla (1-3). El jarro de agua fría en el feudo valencianista fue descomunal.

El humillante 0-5 ante el Barça

En la pasada campaña, otra vez en cuartos, el FC Barcelona infligió una goleada humillante (0-5), con un hat-trick de Ferran Torres.El partido se disputó la misma semana donde el Valencia de Corberán recibía en Mestalla a Celta y Leganés, dos finales para huir del descenso. El técnico apostó por las rotaciones y sufrió un severo correctivo aunque venció en los dos compromisos ligueros, iniciando la remontada por la salvación..

Con una nueva eliminación ante el Athletic en Mestalla, el Valencia desaprovecha el factor campo y cosecha una otra desilusión en el torneo del KO, la competición fetiche de la entidad.