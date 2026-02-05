Un colosal Jean Montero lidera la remontada taronja en Tel Aviv

El Valencia Basket no llegaba en su mejor momento anímico tras la dura derrota del martes ante el Anadolu Efes en Estambul, pero una vez más, los de Pedro Martínez demostraron el carácter y la competitividad del equipo en un partido que se acabó resolviendo en la prórroga bajo el liderato de un estatosfético Jean Montero, que acabó el partido con 29 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 39 de valoración. Un recital que llevó a los taronja hasta el 99-104 en una de las pistas más difíciles de la Euroliga y que permite a los taronja superar al Hapoel en la tabla, aunque con un partido más de momento.

Por primera vez en mucho tiempo, Pedro Martínez no tuvo que hacer ningún descarte técnico, ya que a la conocida ausencia de Matt Costello por lesión se unieron las de Brancou Badio y Xabi López-Arostegui, confirmadas horas antes del partido. El primero por una contusión en el hombro y el español, aquejado de molestias en la espalda.

Sin ellos, salieron de inicio Jean Montero, Darius Thompson, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y un Nate Reuvers que abría el marcador en el primer ataque taronja. El intercambio de canastas siguiente impedía alejarse a más de dos puntos, pero tras verse por debajo (8-6) con dos buenas acciones de Wainright, Darius y Sako devolvieron la ventaja a los visitantes sumando en dos ocasiones seguidas bajo el aro, la segunda tras un robo de él mismo.

El francés fue el primero de los suplentes en entrar a pista y no pudo aprovechar mejor sus minutos. Pasado el ecuador del primer período, Pedro Martínez daba entrada a Puerto, De Larrea y a un Braxton Key que sorprendía anotando desde el 6,75 para poner el 8-15, la máxima diferencia hasta el momento.

Sin embargo, la reacción de los de Dimitris Itoudis no tardaría en llegar, primero con Malcolm y Micic y después con Motley y Blakeney, que empezaba a convertise en una pesadilla de nuevo para los taronja, que se vieron por debajo con un 21-20 a falta de 1:03. El Valencia BC, sin embargo, aún logró cerrar el cuarto con ventaja, con una canasta de Moore y dos tiros libres de Darius Thompson. Sorprendentemente, los de Pedro Martínez solo habían lanzado cuatro veces desde el 6,75, con el único acierto de Key, aunque ganaban la batalla del rebote 7-10, con cinco de ellos ofensivos.

Parcial de 23-4 y sin triples

Isaac Nogués, que había salido en los últimos cinco segundos del primer cuarto para defender la última posesión del Hapoel, se emparejaba con Vasilije Micic para intentar frenar al serbio, uno de los mayores peligros del rival. Pero los problemas no le llegaron tanto por él, sino de nuevo por Motley y Blakeney, que sumaban de tres en tres, primero con un 2+1 del pívot y después con tres triples entre ambos, dos de ellos del escolta.

Taylor y de nuevo Reuvers con cuatro puntos más, intentaban aguantar a los taronja en el partido, pero el aro se veía cada vez más pequeño y la defensa daba facilidades a un Hapoel que cerraba un parcial de 23-4 tras un triple de Yam Madar (42-32).

Montero, con dos tiros libres y Reuvers, con un mate tras robo, daban oxígeno al filo del descanso, pero un triple de Malcolm casi sobre la bocina asestaba un nuevo golpe duro a las esperanzas de los taronja (49-36), que seguían sin acierto en el triple, con un pobre 1 de 9 (11%).

Empuje de Reuvers y Montero

Reuvers, como ya hizo el martes en Estambul, asumía la responsabilidad anotadora y encadenaba cuatro canastas seguidas, bien asistido bajo el aro por Montero y Darius. Pero los taronja no lograban cerrar la defensa, el Hapoel sumaba en cada posesión y las diferencias se mantenían siempre por encima de los 10 puntos.

El propio Chris Jones, con un triple, ponía la máxima diferencia del partido (66-50) a 4:46 del último cuarto, pero cuando más oscuro se ponía el horizonte, los taronja se metieron en el partido tras un parcial de 0-8. Montero anotaba con facilidad, de Larrea y Sako se sumaban con canastas cerca del aro y Key, con su segundo triple en el partido (en Euroliga llevaba un 1 de 15), ponían a los de Pedro Martínez a solo siete puntos (68-61) a 1:31 del final del tercer período.

Pedro Martínez, sufriendo antes de llegar a la prórroga ante el Hapoel. / Hapoel IBI Tel Aviv

Una desventaja asumible con más de 10 minutos por jugar, pero que se vio ampliada en los últimos segundos con una nueva canasta de Blakeney y los tiros libres de Madar y Motley, que pusieron el 73-61.

Con Montero hacia la prórroga

El Valencia Basket no cejaba en su empeño por meterse de nuevo en el partido y lo logró rápido volviendo a bajar de la barrera de los 10 puntos tras una rápida canasta de Taylor y un triple de Darius que les ponía de nuevo a siete puntos (73-66).

Madar y Motley intentaban aguantar el chaparrón, pero tras dos tiros libres de Darius, Montero sacaba su mejor versión, con seis puntos consecutivos y encontrando de nuevo a Pradilla bajo el aro. El dominicano sumaba ya 16 puntos y 6 asistencias y ponía al Valencia BC a solo cuatro puntos (80-76).

Motley y Madar echaban un jarro de agua fría en las siguientes posesiones, pero la defensa taronja aumentaba su intensidad, llegaba un tapón de Taylor que permitía a Key correr para poner el 84-81 a 3:27. Madar respondía acto seguido, pero Darius a media distancia y Montero con un triple empataban el partido a 2:25 del final (86-86).

La defensa taronja colapsaba a los locales y de nuevo Montero encontraba una asistencia a Reuvers para ponerse por delante (86-88). Pero cuando se ponía todo de cara, dos pérdidas del dominicano complicaron el partido, solventada una de ellas con un Braxton Key que lograba sacar una falta de ataque a Chris Jones a 22 segundos del final.

Montero se jugó la última posesión. Falló el triple casi sobre la bocina y el palmeo de Reuvers que daba la victoria al Valencia BC se anulaba al llegar fuera de tiempo, en una acción que se tuvo que revisar. La prórroga iba a decidir el partido.

Prórroga taronja

Con cinco minutos por jugar, Montero volvía a echarse el equipo a la espalda. Sumaba la primera canasta y tras un 2+1 de Oturu, anotaba de tres para poner el 91-93. Taylor y Darius sumaban en las siguientes acciones, durante un intercambio de canastas y Taylor lograba un espectacular tapón ante Blakeney para evitar la remontada local a 1:11 del final.

Montero aún iba a poner la guinda con un 2+1 y cinco puntos consecutivos (96-103), para llegar hasta los 29 puntos y 39 de valoración, en su mejor partido de taronja. Madar aún sumó un triple, pero ya sin peligrar la victoria, Darius anotaba un tiro libre con el que se cerraba el partido (99-104). Un golpe sobre la mesa de un Valencia Basket que sigue en la parte alta de la clasificación.

Ficha técnica:

99 - Hapoel Tel Aviv (21+28+24+15+11): Jones (7), Timor (-), Malcolm (10), Wainright (7), Oturu (8) -cinco titular-, Motley (17), Blakeney (23), Palatin (-), Odiase (-), Micic (7) y Madar (20).

104.- Valencia Basket (24+12+25+27+16): Thompson (17), Montero (29), Taylor (11), Pradilla (2), Reuvers (20) -cinco titular-, De Larrea (2), Moore (2), Nogués (-), Puerto (2), Key (11), Sako (8) y Sima (-).

Árbitros: Belosevic (SRB), Zamojski (PLD) y Calic (SRB). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 26 de la fase regular de la Euroliga, disputado en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv ante unos 7.000 espectadores