La cuesta de febrero del Levante UD

Ningún encuentro iba a ser sencillo en Primera. Lo supo el Levante desde el primer momento, consciente de que aterrizaría en la élite con la condición de recién ascendido. Nunca tuvo un camino fácil, pero, en su momento de máximo esplendor deportivo, con 8 puntos de 15 junto a Luís Castro, febrero aterriza en el escenario de los granotas posicionándose como un mes digno para valientes. No obstante, el Levante UD, que cotiza al alza, desafía a cuatro oponentes de gran envergadura sabiendo que tiene capacidad y herramientas para hacerles frente.

Llevan dos meses sin ganar en Liga, pero, tras finalizar su participación en Champions League, el Athletic será el primer obstáculo a superar en un San Mamés siempre difícil de conquistar. De hecho, el Levante solo sabe lo que es ganar en Bilbao en 1 de las 8 veces que ha viajado desde que el Athletic se mudó de estadio. Sin embargo, la mala dinámica de los rojiblancos, con Valverde más cuestionado que nunca, obliga a dar el cien por cien antes de un duelo trascendental por la salvación en Primera División.

El Valencia, tras dejar tocado a un Julián Calero que fue cesado una semana después, se desplazará al Ciutat de València con el objetivo de arrebatarle tres puntos a su rival ciudadano y ganar todo el terreno de permanencia que perdería el Levante de dejarse puntos en el Derbi. A pesar de ello, sería el comienzo de una semana de 3 partidos que, después de un Derbi, llegaría otro contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 16 que se suspendió debido los avisos de alerta roja.

Cierre en el Camp Nou

Sería el miércoles 18, a las 20:00, cuatro días antes de viajar al Camp Nou donde nunca se ha ganado y para mirar de frente a un Barça que transmite la sensación de ser imparable. No obstante, los de Luís Castro viajarán a Barcelona sin miedo… y seguros de sus posibilidades no solo para hacer un buen partido, sino también para ‘rascar’ en la Ciudad Condal.