Y el domingo en Mestalla, un Real Madrid al límite

El domingo Mestalla vivirá una de esas noches que pueden marcar tendencia, al menos, para las próximas semanas. El Valencia CF llega tocado al partido de la jornada 23 en la Liga, eliminado de la Copa y con apenas un punto de renta sobre el descenso. Sin embargo, tampoco puede decirse que el Real Madrid de Álvaro Arbeloa lo haga en un buen momento. El cambio de entrenador ejecutado por Florentino Pérez no convence, necesita de la ayuda arbitral, como se vio en la victoria sobre la bocina ante el Rayo Vallecano (2-1), y las estrellas blancas no atraviesan, ni mucho menos, un estado de forma envidiable.

Los blancos aterrizarán en València al límite, cargado de bajas, con piezas clave entre algodones, y con dudas en la sintonía que el nuevo entrenador está generando dentro del vestuario. Aun así, el conjunto de la capital se halla a un solo punto del líder, el FC Barcelona.

Dos bajas confirmadas: Bellingham y Vinícius

El conjunto madridista se presentará sin dos de sus grandes referentes ofensivos. Vinicius no volverá a Mestalla, un estadio al que teme y del que se borró buscando con desesperación la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana. Arbeloa acaparará el foco mediático después de que el brasileño esté sancionado. Tampoco estará Jude Bellingham, una ausencia en el medio del campo que puede alterar seriamente el plan blanco. El inglés sufrió una rotura en el músculo semitendinoso y estará de baja cerca de un mes, dejando al Madrid sin uno de sus futbolistas más influyentes.

Las debilidades del rival blanco no acaban ahí. Raúl Asencio llega muy justo tras varias semanas jugando con una fisura en la tibia, una lesión dolorosa que apenas le permite entrenar con normalidad. Carvajal sigue lejos de su mejor forma tras pasar por el quirófano y jugadores como Rüdiger, Mendy o Trent podrían entrar en la convocatoria sin el ritmo requerido para un partido de máxima exigencia.

Vinicius terminó viendo la amarilla contra el Rayo tras intentarlo en varias ocasiones / AP

Rodrygo, duda

En ataque, además, sobrevuelan las incógnitas. Rodrygo se ha ejercitado al margen del grupo durante la semana, una situación que la entidad blanca achaca a la gestión de cargas, pero que añade más incertidumbre a un once condicionado por las ausencias. Alaba, por su parte, arrastra un proceso gripal, aunque Arbeloa confía en contar con él.

Güler, el más fuerte

Más allá de Kylian Mbappé, el goleador incombustible, pero que no termina de ganarse el beneplácito de un entorno entregado a Floretino, apenas sobresale ninguna estrella en un Madrid donde la otra gran figura se encuentra en la portería, Thibaut Courtois. Ninguna de las figuras pasa por su mejor estado de forma física. Según la prensa deportiva de la capital, el joven Arda Güler es quien más rinde, con diferenciam, en las pruebas de los preparadores.

El turco llega en gran momento físico, liderando los test de resistencia del tan manido Pintus y siendo uno de los jugadores que más kilómetros recorre por partido. Junto a Tchouaméni, es el principal motor de un equipo donde no todos corren por igual ni con la misma intensidad. De hecho, en la lista de los que mejor rinden en los tests no destaca ninguno de los jugadores de más renombre del Madrid. A Güler le siguen Fran García, Alaba o Fede Valverde.

Con este panorama, y jugando en Mestalla, el Valencia CF está obligado a creer en sus posibilidades y cambiar la imagen que dio contra los blancos en la primera vuelta del torneo, donde salió goleado del Santiago Bernabéu. Como dijo Ron Gourlay, es el partido en que se espera confirmar, con un resultado convincente, la mejora en LaLiga del conjunto de Carlos Corberán. Además, los valencianistas cuentan con una motivación extra a todo lo demás, la irrespetuosa frase de Arbeloa tras imponerse sobre la campana al Rayo. "Jugarán el partido del año en su estadio", dijo el entrenador del Madrid.