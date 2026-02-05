Evenepoel suma su victoria 70 en una etapa marcada por el viento

El ciclista belga Remco Evenepoel (RedBull Bora) se impuso, con un tiempo de 20:12, en la contrarreloj individual de la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, de 17,5 kilómetros entre Carlet y Alginet, en una jornada marcada por las decisiones tomadas por la organización por seguridad, debido al fuerte viento. La organización decidió que los tiempos no computaran para la clasificación general, por lo que el eritreo Biniam Girmay (NSN), ganador de la primera etapa, se mantiene como líder.

A pesar de que no pudo situarse como primero de la general y abrir ventaja con sus rivales directos, Evenepoel salió decidido a por un triunfo en su especialidad, la contrarreloj, y sumó el triunfo número 70 de su carrera profesional. Tras la reunión del protocolo de seguridad mantenida a primera hora de la mañana se decidió no solo que los tiempos no computaran para la general, sino que los 121 ciclistas compitieran con las bicicletas convencionales y no las especiales para la contrarreloj, ante el peligro de caída que supondría ante las fuertes rachas de viento que había en la zona.

Estas decisiones modificaron sensiblemente el desarrollo de una etapa, que en principio, estaba llamada a ser, junto a la etapa reina del sábado, como determinante para la victoria final de la carrera.

Campeón mundial de contrarreloj

Pese a estos condicionantes, el gran favorito, Remco Evenepoel, salió a por todas para llevarse el triunfo de etapa. Tras una parte inicial muy técnica y una pequeña ascensión, el campeón mundial de contrarreloj ya marcaba el mejor tiempo en el punto intermedio en el kilómetro 9, rebajando en siete segundos el mejor tiempo marcado por Mathias Vacek (Lidl Trek).

El belga no ahorró esfuerzos en el parte final de la etapa y confirmó en meta la victoria, al superar a su compañero de equipo Aleksandr Vlasov en 8 segundos y a Vacek en 15 segundos, que completó el podio de la jornada.

En la tercera etapa, prevista para este viernes entre Orihuela y San Vicent del Raspeig se completarán 158 kilómetros, con un recorrido claramente definido en dos partes, ya que los 100 primeros kilómetros son completamente llanos, mientras que en los 50 últimos se subirán dos puertos de montaña, el último de ellos, el de Tibi, de segunda categoría y a 35 kilómetros de meta.

"Hacía mucho viento y era peligroso"

El director general de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, Ángel Casero, lamentó que las condiciones meteorológicas hayan alterado el desarrollo de la etapa contrarreloj individual disputada este jueves, pero explicó que las fuertes rachas de viento eran peligrosas. Las adversas condiciones por el viento motivaron que la organización, tras la reunión del protocolo de seguridad mantenida con los equipos y los representantes de la UCI por la mañana, decidiera que los tiempos de la contrarreloj individual sólo contabilizaran para la clasificación de la segunda etapa, pero que no computarán para la clasificación general. También se decidió que los 121 ciclistas compitieran con las bicicletas convencionales y no las especiales para contrarreloj ante el peligro de caída por las fuertes rachas de viento.

"Como organizador estoy un poco triste, porque al final estás organizando una prueba de mucho nivel y aunque al final ha ganado el favorito (el belga Remco Evenepoel), creo que se podía haber decidido mucho más en la etapa de hoy", indicó Casero. "Es cierto que había mucho viento en la salida, con rachas de 80 km/h, y era muy peligroso competir y dentro de lo malo ha sido la mejor opción porque las circunstancias de viento eran muy malas", apuntó. Sobre el desarrollo de la etapa, Casero comentó que "Remco quería y tenía muchas ganas de ganar esta contrarreloj y lo ha demostrado". "Ha salido a tope y ha conseguido ganar. Me imagino que estará cabreado porque ha sacado tiempo que podía haber sido muy bueno para la general", concluyó el responsable de la carrera.