La finestra de Paco Lloret: "Por cuarta temporada consecutiva el Valencia dice adiós a la Copa ante su afición"

"Nueva decepción a Mestalla". El Valencia CF perdió ayer ante el Athletic de Bilbao en su campo quedando así fuera de la Copa del Rey. "Por cuarta temporada consecutiva el Valencia dice adiós a la Copa perdiendo ante su afición contra un equipo de su misma categoría", señala Lloret.

El periodista pone el foco en los entrenadores de las cuatro últimas "grandes decepciones" coperas: "Hace tres temporadas fue el Athletic de Bilbao, el entrenador era Gattuso; al año siguiente fue el Celta, el entrenador era Baraja; la pasada temporada fue el Barcelona, ya estaba Corberán y ayer de nuevo fue el Athletic de Bilbao y Corberán como técnico". Señala a la afición, "que llegaba ayer por la noche depositando todas las esperanzas y la fe de que la Copa le diera un protagonismo que la Liga le está negando, donde el Valencia ahora está solo a un punto del descenso", sentencia.

A pesar de encontrarse el equipo ante una semana decisiva y tener de cara la forma del oponente, el Athletic, que llegaba con varios problemas de lesiones en su plantilla, el Valencia no supo estar a la altura. "Al Valencia le faltan argumentos, le falta capacidad resolutiva y la figura del técnico Carlos Corberán está muy señalada".

Sin margen de error contra el Real Madrid

Lloret sostiene que el Valencia tiene que reciclarse y pensar en la única competición que le queda, este domingo, contra el Real Madrid, "un partido que siempre tiene unas características, unas connotaciones muy especiales".

"No hay mucho margen de error, después vendrán dos duelos contra Levante y Villarreal pero la plantilla queda muy tocada, la figura del entrenador cuestionada, y todo esto forma parte del contexto del club de la mano de Meriton".

Noticias relacionadas

Lloret también señala a un "grupúsculo de identidad ideológica muy definida" que "se cargó el partido" insultando la historia del propio Valencia porque, sentencia, "cuando se grita contra los vascos también se grita contra grandes mitos y referentes del conjunto de Mestalla".