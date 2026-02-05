Ron Gourlay: "Confío plenamente en Carlos Corberán, va a seguir y la presión no se interpone en mi camino"

El CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, compareció este jueves en rueda de prensa para analizar el mercado de invierno del club, donde se concretaron las llegadas de Sadiq (fichado), Unai Núñez (cedido) y Guido Rodríguez (con un contrato por cinco meses con la esperanza de que se amplíe). Pero las preguntas de la prensa giraron entorno a los malos números que cosecha el entrenador Carlos Corberán y el peligro de descenso.

Así, Gourlay lanzó un mensaje de "plena confianza" en el técnico Corberán: "Él es el entrenador y con los refuerzos vamos a mejorar”, afirmó Gourlay, defendiendo la continuidad del cuerpo técnico como una pieza clave para el proyecto a largo plazo. En este sentido, añadió que pisa "el campo de entrenamiento cada día, me reúno con el entrenador a diario y hay que buscar estabilidad, y eso no se consigue cambiando de entrenador cada poco tiempo.” Aquí matizó que “hay diferencia entre paciencia y estabilidad. La primera se tiene que sustentar en hechos, por eso hablé de las distintas ventanas de fichajes, y este club necesita estabilidad”, recalcó. Por tanto, Gourlay considera que "es importante añadir que el entrenador es el objetivo fácil, pero asumo toda la responsabilidad. No se trata solo del entrenador ni de jugadores: todos somos responsables. Hay que trabajar como un equipo.”

J.M. López

Ante la pregunta de si liga su futuro de Carlos Corberán, ante una hipotética destitución, Gourlay reiteró que este "proyecto necesita estabilidad. Cada uno tenemos nuestro puesto y se nos valora por nuestro rendimiento. Él va a seguir y yo también, y la presión no se va a interponer en mi camino". El CEO, preguntado por si el entrenador acabará la temporada, aseguró que "es el entrenador del Valencia y tiene contrato, no sé cuántas veces tengo que decirlo. Tiene 25 jugadores que nos deben hacer escalar posiciones", señaló. Además, Gourlay sentenció que será el encargado de tomar la decisión de su destitución.

"Los jugadores tienen que estar al nivel"

Incluso Gourlay respondió sobre si se planifica el futuro (ha confirmado el fichaje de Justin de Haas para el próximo curso) contemplando el descenso a segunda división. "El desceno no es una cuestión es la que pensamos cada día, miramos arriba, como dijo Guido. Estamos peleando junto a doce equipos a los que nos tenemos que imponer. Hay que planificar el futuro y ser positivos como club, y los 25 jugadores de ahora tienen que estar al nivel", alertó. De hecho, aseguró que "no hay mala relación en el vestuario entre los jugadores y el entrenador", afirmando que los futbolistas "son conscientes del proyecto y no hay problema entre ellos y el entrenador, pero es normal que no les guste cuando no juegan", pero "eso es responsabilidad del entrenador". Si tiene miedo al descenso, el CEO insistió que "doce o catorce equipos están en la misma situación que nosotros. Tenemos que mejorar y ascender posiciones, y no somos diferentes a otros equipos, y confío que tenemos la plantilla para ello", afirmó. En todo caso, defendió que el rendimiento "no es inferior" al de la temporada pasada y reiteró que "estamos mejorando. Los puntos son los que son, estoy defradudado por la posición pero el equipo va a escalar", vaticinó, para añadir que "entiendo la precoupación, nos duele, no es la situación en la queremos estar, pero tenemos que ser postivos, estar unidos. Este es el camino y necesitamos estabilidad".

Gourlay, durante la rueda de prensa en Mestalla / José Manuel López

Contratarán un scouting para el mercado español

Sobre el mercado de fichajes, Gourlay dijo que en el club están "satisfechos" señalando que Sadiq, Unai y Guido "van a aportar al equipo". En este sentido, explicó que "en el mundo del fútbol no se tiene una varita mágica. Hay que que seguir trabajando. Hemos realizado muchos cambios, hasta 23 transacciones desde el verano. Esas operaciones forman parte del proceso de aprendizaje de cuando llegue, y esto requiere tiempo, no solo en dos ventanas de fichajes. No es fácil, conlleva tiempo y la transición esta en marcha, pero se requiere de más tiempo para lograr lo que queremos y por eso insisto en las cuatro ventanas de fichajes". Dentro de eso proceso se encuadra la nueva estructura deportiva, completada en una primera fase. En un segundo periodo, se contratará un responsable para el mercado español, vacante que se cubrirá en 30 o 60 días. Dentro de esa estructura deportiva, Corberán "es el entrenador", puntualizó Gourlay. "El técnico tiene una infraestructura deportiva alrededor buscando jugadores que se ajusten a la filosofía del Valencia CF, pero estamos en transición", volvió a recalcar.

"Todos estamos desilusionados con la derrota en la Copa"

Respecto a la eliminación de la Copa del Rey, Gourlay admitió que "todos estamos desilusionados con la derrota" en un partido que "no salió bien" y que "era muy importante". El CEO alabó el recibimiento de la afición que "fue excepcional, increíble". En todo caso, volvió a insistir en la misma receta: "Ahora hay que trabajar muchísimo".