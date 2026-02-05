Ignacio Morente, arquitecto, cuestiona el nuevo Bernabéu: "Cuando tienes un estadio formado por grandes ramas de acero inoxidable, controlar la voz y el ruido se vuelve muy difícil"

El nuevo Santiago Bernabéu, cuyas obras se iniciaron de manera oficial en 2019, se ha convertido en uno de los emblemas del mandato de Florentino Pérez, pero también de un foco de problemas que la cúpula del club no esperaba cuando inició su remodelación.

Han sido muchos los análisis y las críticas sobre el estadio, que también ha recibido halagos. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el arquitecto Ignacio Morente, durante una entrevista con La Vanguardia en la que ha desgranado los detalles de la faraónica obra, haciendo hincapié en los problemas que han trascendido a la esfera pública.

"El Santiago Bernabéu se concibió como un estadio multidisciplinar, algo que sobre el papel era espectacular. El problema es que el Bernabéu tiene una acústica muy deficiente, por eso la mayoría de los grandes conciertos se están derivando al Wanda Metropolitano. Además, está ubicado en plena Castellana, en una zona residencial, donde los vecinos no pueden —ni deben— soportar determinadas condiciones", sentencia Morente.

"A eso se suma otro gran inconveniente: el hipogeo. El problema es que este hipogeo no acaba de funcionar porque el césped sigue siendo césped y no se adapta a las necesidades reales de un equipo como el Real Madrid", añade en su análisis.

Por si fuera poco, Morente advierte de las dificultades que tendrá el Real Madrid para solventar los problemas del ruido: "Resolver la acústica del Bernabéu es extremadamente complicado. Para entenderlo de forma sencilla, el estadio funciona como un tambor: es una gran caja de acero inoxidable, con un colchón térmico y acústico, pero con una estructura muy permeable. La mejor acústica, en realidad, la proporciona el aire, y cuando tienes un estadio formado por grandes ramas de acero inoxidable que dejan pasar el aire y hacen que el sonido rebote constantemente, controlar la voz y el ruido se vuelve muy difícil".

El Bernabéu y los centros comerciales

El arquitecto realiza una comparación de lo más curiosa durante la entrevista: "Si haces una mínima búsqueda y miras algunos centros comerciales de Estados Unidos, verás que el Bernabéu es prácticamente idéntico. Si yo te pregunto qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en el Real Madrid, seguramente dirás el color blanco. Esa idea de pureza, de identidad, de valores asociados al blanco que tanto se han construido alrededor del club, yo no la veo reflejada en ningún punto del estadio. Si quitas las letras de “Santiago Bernabéu” de la fachada, podría encajar con cualquier otro equipo".

"En cambio, cuando miras el Bernabéu y lo comparas con su entorno inmediato, tanto a nivel urbano como estético, da la sensación de que aterriza como una nave espacial. Esa falta de integración es lo que, en mi opinión, pone en cuestión su valor como icono positivo para la ciudad", concluye Morente.