Kareem Tunde: "Me centro en ser yo, ser valiente y trabajar para el equipo"

El joven extremo Kareem Tunde aseguró este jueves, tras haberse asentado en el once del Levante UD tras haber iniciado la campaña en su filial de Tercera RFEF, que se centra en ser él mismo, en ser valiente y en trabajar para el equipo.

"Sólo me centro en ser yo, en trabajar mucho, en ser valiente, hacer lo que sé y trabajar para el equipo", señaló el jugador catalán, que pasó por las canteras del Espanyol y del Barcelona y que admitió que el salto a Primera, donde lleva ya cuatro partidos como titular, le ha llegado "antes de lo esperado".

"Ha cambiado todo muy rápido pero ha sido cuestión de trabajo. Yo solo me centro en disfrutar esta experiencia, seguir trabajando y seguir siendo yo. Ser un jugador eléctrico aportar trabajo y esfuerzo, hacerlo lo mejor posible con el balón. Trataré de seguir esta línea de trabajar mucho y ayudar en defensa y en ataque", añadió en una rueda de prensa.

Kareem Tunde pugnando un balón con Almada / LaLiga

El atacante habló del momento de su debut en Primera en el choque ante la Real Sociedad y dijo que es algo que "siempre esperas" y que le recomendaron compañeros y técnicos que fuera él mismo y que disfrutara. "Me sentí muy feliz", apuntó.

Pegado a la cal y versátil

El extremo zurdo dijo que le gusta jugar "pegado a la banda", que es donde piensa que más daño puede hacer en el "uno contra uno y al espacio", pero dijo que se ve "bastante versátil" y que también puede ayudar en defensa y que es eso lo que les reclama el técnico Luís Castro. "El míster a los extremos nos pide llegada, que seamos atrevidos y que intentemos hacer daño. Y noto su confianza total", apuntó.

Tunde Ruiz se mostró además confiado en aportar también goles al equipo. "Siento que tengo gol y que lo puedo aportar pero no es algo con lo que me ofusque creo que puedo ayudar con trabajo y explosividad. Pero con trabajo llegará también el gol", aseguró Tunde, que dijo tener muy buena relación con el también joven Paco Cortes fuera del campo y mucha "complicidad" dentro del terreno de juego.

Preguntado por la renovación de su contrato, que acaba en junio, dijo que tras cuatro campañas siente al Levante como "su casa" y que está "muy cómodo" en la entidad, pero también explicó que él se centra en el trabajo del día a día y que el resto lo llevan sus agentes.

Noticias relacionadas

Tunde habló también del encuentro de esta jornada en el campo del Athletic, en el que dijo que mantendrán la línea de juego. "Vamos a seguir en la misma línea de ser valientes, proponer con balón e ir a presionar. Vamos en el buen camino", afirmó.