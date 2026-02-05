Mensaje de Kiat Lim tras el desastre del Valencia CF en Copa del Rey

Se las prometía muy felices el valencianismo en cuartos de final de Copa del Rey tras recibir a un Athletic Club en mala racha. Los de Ernesto Valverde, además, llegaban con varias bajas importantes y algunos jugadores que forzaron para jugar la eliminatoria.

La motivación extra que otorga Mestalla y los 40.000 aficionados que acuden partido tras partido para animar a los suyos se fue diluyendo con el paso de los minutos. El gol en propia meta de Umar Sadiq fue un jarro de agua fría, pero diez minutos después el nigeriano se rehizo con un tanto que empataba la eliminatoria. No hubo muchas ocasiones claras, más allá del penalti cometido por Tárrega y detenido por Dimitrievski con un paradón. Hubo que esperar al tiempo de descuento, ya con la mente puesta en la prórroga, para que un centro del 'lesionado' Nico Williams lo convirtiera en gol su hermano. Era el minuto 96 y el Valencia CF se despedía de esta manera tanto de unas semifinales coperas como de la posibilidad de encontrar una vía a Europa.

El mensaje de Kiat Lim al Valencia CF

Tras el partido, las reacciones no se hicieron esperar. Corberán, jugadores, aficionados y hasta el presidente del Valencia CF, Kiat Lim, se asomó por redes sociales para mandar un mensaje: "What are you afraid of? Death? Guaranteed. Shame? Forgotten in a week. Lost everything? Rebuild. There is nothing to fear. Keep climbing". Lo que viene significando: "¿A qué le temes? ¿A la muerte? Garantizada. ¿A la vergüenza? Olvidada en una semana. ¿Lo perdiste todo? Reconstruye. No hay nada que temer. Sigue escalando".

Eran casi las 8:30 de la mañana en Singapur, con el partido terminado más de dos horas antes, cuando compartió ese mensaje. El Valencia CF prácticamente se ha asegurado estar otra temporada más fuera del ranking de la FIFA por segunda vez en todo el milenio.