El Levante se queda a medio millar de su récord histórico de abonados

El Levante UD, tras una reciente actualización, cuenta con 20.948 abonados para la presente temporada y se queda a poco menos de quinientos socios de su récord histórico, informaron fuentes del club valenciano.

En los últimos días, un total de 101 aficionados han sacado su abono de media temporada en una promoción abierta exclusivamente para aquellos seguidores que tenían la condición de simpatizante del club. Con esta cifra total de 20.948 abonados, el Levante se acerca a los 21.444 socios que registró en la campaña 2019-20, también en Primera División, y que significa la cifra más alta hasta la fecha del club valenciano.

Récord ante el Barça

La mejor entrada de la presente temporada corresponde al primer partido en casa, ante el FC Barcelona, con una asistencia de 23.415 espectadores. El Ciutat de València cuenta con un aforo oficial de 24.600 espectadores, confirmaron fuentes del club valenciano.