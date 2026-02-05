Sissoko: "¿Dieng? Es un jugador al estilo de Michael Essien"

El Valencia CF tiene a punto el fichaje del mediocentro de Mali Aliou Dieng, jugador del Al Ahly FC. Si en los próximos meses nada se tuerce, Dieng se convertirá a partir de julio en el cuarto jugador maliense que ha defendido a la entidad de Mestalla en LaLiga. Uno de los otros tres, el segundo con más partidos oficiales en el club, Momo Sissoko, ha valorado, en las últimas horas, el fichaje que tiene en bandeja el Valencia con sucompatriota.

"Tiene nivel para rendir en Europa", asegura seguro Sissoko en los micrófonos de 'Tribuna Deportiva'. "Es un buen jugador, muy importante para la selección de Mali. Lo veo con gran potencial. En Europa no lo conocéis mucho, pero en África, sobre todo en Egipto, es una estrella que ha ganado muchos títulos", añade el mediocentro de principios de siglo en el Valencia campeón de Rafa Benítez.

Sissoko describe a Dieng como "un centrocampista con mucha potencia, con un disparo muy fuerte". "Es un '6', un jugador fuerte, más o menos al estilo de Michael Essien, con potencia y mucho músculo. Yo creo que tiene toda la capacidad para rendir bien en el Valencia. Estoy confiado con eso porque la calidad la tiene".

En lo personal, Momo también conoce a Aliou, futbolista que en octubre cumplió 28 años. "Lo conozco. Es muy buen chico, con personalidad, y puede adaptarse perfectamente a la filosofía del Valencia", apunta.

"La situación actual del Valencia da pena"

Por otro lado, Sissoko admite ver habitualmente los partidos del Valencia, donde militó entre 2003 y 2005 antes de ser traspasado al Liverpool de la mano de Benítez. El exjugador de 41 años dice que la situación actual del club "da pena, sobre todo, por la afición". "Cuando vas a Mestalla siempre está lleno y apoyando a los jugadores. Ver todo así no es fácil para los futbolistas ni para los seguidores".

"Al Valencia lo llevo en el corazón. Me gusta la ciudad, la gente todo lo que rodea al equipo. El Valencia CF me lo ha dado todo. Hace tiempo que no está al nivel que debería, un club fuerte que ganó títulos y regularmente se metía en la Champions. Se merece más de lo que tiene ahora", concluye.

Curiosamente, los tres jugadores de Mali que han defendido la elástica del Valencia en la elite provienen de la misma saga familiar. El primero, en los años 70, el delantero Salif Keita. Más tarde llegó la hora de 'Momo', primo de Seydou Keita, exjugador valencianista en 2014, a su vez sobrino del mítico Salif.