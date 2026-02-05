Ron Gourlay habla de nombre propios: Guerra, Almeida, Guido, De Haas o Thierry

El CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, habló de nombre propios en su comparecencia de este jueves en el Estadio de Mestalla. Más allá de ratificar a Carlos Corberán, el británico se mojó sobre la situación de Javi Guerra, André Almeida, Guido Rodríguez, Justin de Haas o Thierry Rendall.

Gourlay afirmó que el club no está obligado a vender futbolistas en el próximo mercado de fichajes de verano, circunstancia que sí ha tenido que acometer en ventanas anteriores. En este sentido, resaltó que el club ha invertido diez millones de euros entre verano y diciembre. “Es mucho dinero”, enfatizó el CEO.

Así, dio por cerrado el fichaje de Justin de Haass, central neerlandés que llegará libre del Famalicao, y que tiene avanzado otro, en referencia al pivote de Mali Aliou Dieng. Gourlay también reconoció están manteniendo conversaciones para la renovación de los contratos de Thierry Rendal y Stole Dimitrievski.

El futuro de Guido Rodríguez

El CEO respondió a su vez a que Guido Rodríguez haya venido al Valencia con un contrato de seis meses. “Queríamos a Guido y él quería venir. Tenía más clubles interesados, y nos quedamos sin tiempo para negociar un contrato más amplio. Lo importante es que está aquí y esperamos que se quede más tiempo”, indicó.

J.M. López

Por últimos, entró a valorar el poco protagonismo de jugadores como Javi Guerra o André Almeida, renovados meses atrás. “Los jugadores jóvenes son importantes para el club. Se renovaron a tres en verano (Guerra, Tárrega y Diego López) y uno no y se marchó (Mosquera). Tienen gran talento, pero es el entrenador quien elige el once no por el rendimiento puntal sino por todos los entrenamientos y partidos. Hemos traído competitividad para que ningún puesto esté asegurado”.

Contratarán un scouting para el mercado español

Sobre el mercado de fichajes, Gourlay dijo que en el club están "satisfechos" señalando que Sadiq, Unai y Guido "van a aportar al equipo". En este sentido, explicó que "en el mundo del fútbol no se tiene una varita mágica. Hay que que seguir trabajando. Hemos realizado muchos cambios, hasta 23 transacciones desde el verano. Esas operaciones forman parte del proceso de aprendizaje de cuando llegue, y esto requiere tiempo, no solo en dos ventanas de fichajes. No es fácil, conlleva tiempo y la transición esta en marcha, pero se requiere de más tiempo para lograr lo que queremos y por eso insisto en las cuatro ventanas de fichajes". Dentro de eso proceso se encuadra la nueva estructura deportiva, completada en una primera fase. En un segundo periodo, se contratará un responsable para el mercado español, vacante que se cubrirá en 30 o 60 días. Dentro de esa estructura deportiva, Corberán "es el entrenador", puntualizó Gourlay. "El técnico tiene una infraestructura deportiva alrededor buscando jugadores que se ajusten a la filosofía del Valencia CF, pero estamos en transición", volvió a recalcar.