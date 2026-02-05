Sigue en directo la rueda de prensa de Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF: "Confío plenamente en Carlos Corberán, va a seguir y la presión no se interpone en mi camino""

El CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, comparece este jueves en rueda de prensa para analizar el mercado de invierno del club, donde se concretaron las llegadas de Sadiq (fichado), Unai Núñez (cedido) y Guido Rodríguez (con un contrato por cinco meses con la esperanza de que se amplíe), pero donde los malos números que cosecha el entrenador Carlos Corberán estan monoplizando las preguntas de la prensa.

Gourlay ha lanzado un mensaje de "plena confianza" en el técnico Corberán: "Él es el entrenador y con los refuerzos vamos a mejorar”, afirmó Gourlay, defendiendo la continuidad del cuerpo técnico como una pieza clave para el proyecto a largo plazo. En este sentido, ha añadido que pisa "el campo de entrenamiento cada día, me reúno con el entrenador a diario y hay que buscar estabilidad, y eso no se consigue cambiando de entrenador cada poco tiempo.” Aquí ha matizado que “Hay diferencia entre paciencia y estabilidad. La primera se siente que sustentar en hechos, por eso hablé de las distintas ventanas de fichajes, y este club necesita estabilidad”, recalcó. Por tanto, Gourlay considera que "es importante añadir que el entrenador es el objetivo fácil, pero asumo toda la responsabilidad. No se trata solo del entrenador ni de jugadores: todos somos responsables. Hay que trabajar como un equipo.”

Ante la pregunta de si liga su futuro de Carlos Corberán, ante una hipotética destitución, Gourlay reiteró que este "proyecto necesita estabilidad. Cada uno tenemos nuestro puesto y se nos valora por nuestro rendimiento. Él va a seguir y yo también, y la presión no se va a interponer en mi camino".

"Los jugadores tienen que estar al nivel"

Incluso Gourlay ha respondido sobre si se planifica el futuro (ha confirmado el fichaje de Justin de Haas para el próximo curso) contemplando el descenso a segunda división. "El desceno no es una cuestión es la que pensamos cada día, miramos arriba, como dijo Guido. Estamos peleando junto a doce equipos a los que nos tenemos que imponer. Hay que planificar el futuro y ser positivos como club, y los 25 jugadores de ahora tienen que estar al nivel", alertó. De hecho, aseguró que "no hay mala relación en el vestuario entre los jugadores y el entrenador", afirmando que los futbolistas "son conscientes del proyecto y no hay problema entre ellos y el entrenador, pero es normal que no les guste cuando no juegan", pero "eso es responsabilidad del entrenador".

Sobre el mercado de fichajes, Gourlay dijo que en el club están "satisfechos" señalando que Sadiq, Unai y Guido "van a aportar al equipo". En este sentido, explicó que "en el mundo del fútbol no se tiene una varita mágica. Hay que que seguir trabajando. Hemos realizado muchos cambios, hasta 23 transacciones desde el verano. Esas operaciones forman parte del proceso de aprendizaje de cuando llegue, y esto requiere tiempo, no solo en dos ventanas de fichajes. No es fácil, conlleva tiempo y la transición esta en marcha, pero se requiere de más tiempo para lograr lo que queremos y por eso insisto en las cuatro ventanas de fichajes".

Noticias relacionadas

"Todos estamos desilusionados con la derrota en la Copa"

Respecto a la eliminación de la Copa del Rey, Gourlay admitió que "todos estamos desilusionados con la derrota" en un partido que "no salió bien" y que "era muy importante". El CEO alabó el recibimiento de la afición que "fue excepcional, increíble". En todo caso, volvió a insistir en la misma receta: "Ahora hay que trabajar muchísimo".