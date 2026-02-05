Valencia Basket busca recuperar sensaciones ante Hapoel IBI Tel Aviv en la EuroLeague

El primer equipo masculino de Valencia Basket intentará recuperar sensaciones en una de las pistas más complicadas para hacerlo, ya que visitará por primera vez al Hapoel IBI Tel Aviv en territorio israelí (jueves 5, 20:00h, Menora Mivtachim Arena, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 27 de la EuroLeague. El equipo taronja intentará dejar atrás un mal comienzo de semana en la cancha del Anadolu Efes Istanbul y recuperar las señas de identidad que le han mantenido en la parte alta de la clasificación de la Euroliga durante todo el curso en la cancha de uno de los equipos más sólidos defensivamente de toda la competición. Será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos en algo más de diez meses, con una dinámica que favorece al cuadro israelí que se ha llevaba los tres últimos y que se impuso en la primera vuelta en el Roig Arena por 93-100. El conjunto taronja ha viajado a Israel con catorce jugadores, con la única ausencia confirmada de Matt Costello, que permanece en Valencia para continuar con el tratamiento de su lesión en la rodilla izquierda. Valencia Basket comienza esta jornada en la quinta posición de la EuroLeague con un balance de 16-10.

El Hapoel IBI Tel Aviv regresa a su pista tras comenzar la semana con una derrota en la cancha del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade por 87-75 que le ha hecho a encadenar tres tropiezos, lo que le ha llevado a bajar a la tercera posición con un 16-9 en su casillero. En esa racha negativa le ha faltado su jugador más valorado, el escolta Elijah Bryant, que podría regresar a las pistas en el partido del jueves. También podría estar pese a que no jugó la segunda mitad en Belgrado por unas molestias en la rodilla otro de sus jugadores capitales, el base serbio Vasilije Micic, mientras que Tomer Ginat y el lesionado de larga duración Tyler Ennis son bajas confirmadas.

Quinto enfrentamiento en menos de un año

El encuentro de la noche del jueves será la primera vez que Valencia Basket visite al Hapoel IBI Tel Aviv en territorio israelí, pero no la primera vez que juegue contra ellos como visitante. De hecho, este choque será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos en un margen de algo más de diez meses. La primera serie de partidos corresponde a las semifinales al mejor de tres de la EuroCup 2024-25. El equipo taronja se impuso en el primer partido por 91-82 en la Fonteta el 25 de marzo de 2025 para sumar nuestra única victoria hasta el momento ante este rival. En el segundo partido de semifinales, la única visita al equipo rojo hasta el momento, victoria de los israelíes por 96-91 en un partido jugado en el Samokov Arena el 28 de marzo. El tercer partido de esa serie acabó con el cuadro israelí sacando el billete a la final al imponerse por 92-94 en la Fonteta el 2 de abril. Y el cuarto precedente fue el partido de la primera vuelta.

Victoria israelí en la primera vuelta

El primer enfrentamiento entre estos dos equipos en la Euroliga se disputó el 15 de octubre de 2025 en un Roig Arena sin público debido a las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como la Delegación del Gobierno. El conjunto taronja fue a remolque desde el principio por una buena salida de los visitantes y aunque llegó a aproximarse varias veces y se colocó a un punto a dos minutos y medio del final, no pudo evitar caer derrotado por 93-100. Moore con 22 puntos fue el mejor en el lado taronja mientras que Micic se fue hasta los 24 puntos y 6 asistencias. Respecto a ese partido, el equipo taronja ha añadido a su plantilla a Braxton Key y ha recuperado a Montero y Sima, aunque pierde por lesión a Costello. En el equipo israelí, contará con las bajas seguras de Tyler Ennis y Tomer Ginat.

Equilibrio entre la defensa y la eficacia en los tiros de campo

El Hapoel IBI Tel Aviv ha estado durante toda la temporada en las primeras posiciones de la competición, liderando el torneo en muchas jornadas, hasta que una racha de derrotas le ha llevado a caer hasta la tercera posición. La clave de su éxito ha estado en compaginar una de las mejores defensas del torneo con una alta eficacia en sus lanzamientos de campo. El equipo israelí es el segundo que menos puntos encaja (82,1) y tiene la segunda mejor eficacia defensiva, recibiendo 1,11 puntos por posesión (Valencia Basket es tercero en esta estadística con 1,12). Además, el conjunto rojo es el segundo que más baja la eficacia en los lanzamientos de campo de sus rivales (52,8%), destacando que tienen la segunda mejor capacidad para bajar el acierto de sus rivales en el lanzamiento de tres puntos. A esta buena versión defensiva le une que es el mejor equipo de la Euroliga en la eficacia de tiros de campo con un 57,2% de sus lanzamientos produciendo puntos. Destaca especialmente su acierto en el tiro de dos, donde son terceros con el 58,4%, lo que tiene especial relevancia ya que son el tercer equipo que más porcentaje de sus puntos consigue en lanzamientos de dos (51,3% de su anotación llega desde dentro del arco). Aunque también tienen un buen porcentaje (36,9%, exactamente el mismo que Valencia Basket) aunque su volumen en el tiro de tres es algo inferior.

Noticias relacionadas

La duda de la participación de Elijah Bryant

La dinámica de tres derrotas consecutivas del Hapoel IBI Tel Aviv ha coincidido con la ausencia de su jugador más valorado, el escolta Elijah Bryant, que estaba siendo uno de los jugadores más destacados en la primera mitad del torneo y que podría regresar a las pistas en el partido del jueves. Los 20,4 créditos de valoración le convierten en el cuarto jugador más valorado del torneo. Su tarjeta ofensiva es de 15 puntos por partido, pero además es el tercer mejor reboteador defensivo pese a ser un jugador exterior (4,9) y el noveno mejor reboteador total (6). Muestra de su capacidad de aportar en todas las facetas está que reparte 3,1 asistencias y que es el segundo jugador que más faltas recibe (4,9) siendo el tercer jugador que más tiempo pasa en pista (29:56 minutos).