El Valencia se juega la temporada en LaLiga tras la eliminación copera y con el descenso en el horizonte

La de este miércoles volvió a ser una noche dolorosa para el valencianismo. Una más de los últimos años y ya van muchas, casi incontables. El Valencia se despidió de la única competición que generaba ilusión y lo hizo, además, cuando parecía que lo tenía todo de cara. Tras el partido, en rueda de prensa, Carlos Corberán no escondió que el vestuario estaba muy afectado por no haber pasado a semifinales de Copa del Rey.

Y es que la derrota en el último minuto tras el gol de Iñaki Williams no solo supone la eliminación en un torneo que daba licencia para soñar, sino que tiene un factor psicológico importante, y el técnico no lo escondió ante los medios. Preguntado sobre si teme que este varapalo tenga consecuencias en Liga, donde la situación es delicada respecto a la clasificación, Corberán confesó que "Sí, el partido de hoy es un palo. El compromiso con pasar de ronda era máximo. Queríamos estar entre esos cuatro equipos de semifinales. No lo hemos conseguido y eso es difícil de digerir porque la ilusión era tremenda".

Obligados a recuperarse en tiempo récord

Y es que el vestuario no tiene casi ni tiempo de encajar el golpe. Este domingo regresa a la competición liguera y no lo hace con un partido cualquiera. El Valencia recibe a un Real Madrid que, cada año, le da suma importancia a su visita a València, y que, además, se encuentra en plena lucha por seguirle el ritmo al Barça en Liga. Si los de Corberán quieren tener opciones, a nivel mental se deben mostrar fuertes tras lo sucedido este miércoles. "Esa decepción hay que digerirla lo antes posible para levantarnos para el domingo en Mestalla", explicó Corberán.

Plantilla corta, jugadores tocados

Por supuesto, la eliminación también tiene consecuencias a nivel físico. El partido ante el Athletic fue un auténtico caos de ida y vuelta con una alta carga de despliegue físico, y eso, en una plantilla corta como la del Valencia, acaba pasando factura. Copete, que llevaba ya varias semanas 'tocado', tuvo que pedir el cambio porque no podía más, y algo parecido le pasó a Ugrinic.

Ambos abandonaron el terreno de juego antes de lo que a Corberán le hubiese gustado y ahora mismo, a falta de determinar el alcance de sus molestias, son duda para el partido del domingo.

Además, el técnico del Valencia confesó en rueda de prensa que Foulquier también jugó varios minutos con molestias, lo que lastró sus decisiones en los cambios.

Todo a una carta

Así, la eliminación obliga al Valencia a jugarse toda la temporada a una carta, la de LaLiga, aunque sea la menos motivadora, y es que el equipo parece que no opta a otra cosa que no sea evitar el descenso, un objetivo mediocre para lo que es el Valencia al que ha conducido Meriton con su devastadora gestión. Eso sí, no por poco motivador deja de ser obligatorio, y es que el Valencia solo está un punto por encima del descenso, por lo que la urgencia por sacar resultados es máxima.