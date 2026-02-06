August sorprende en una fuga y gana la tercera etapa de la Volta

El ciclista estadounidense Andrew August (INEOS Grenadiers) ganó este viernes la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana tras completar los 158 kilómetros, con salida en Orihuela y llegada en San Vicente, y culminando con éxito la escapada en una jornada marcada por las caídas y los movimientos entre los favoritos, pero con el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) conservando el maillot de líder.

Tras varios intentos en los primeros kilómetros de este tercer día por la Comunidad Valenciana, Raúl García Pierna (Movistar Team), Diego Uriarte (Kern Pharma) y los Team Polti VisitMalta, Pablo García y Mattia Bais, entre otros, lograron consolidar la ventaja sobre un pelotón del que tiraba el NSN Cycling Team. Pero estos escapados fueron neutralizados al entrar en los últimos 30 kilómetros de la etapa.

En esos momento de incertidumbre, Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG) y Andrew August (INEOS Grenadiers) saltaban del pelotón para formar la escapada que llegaría a la línea de meta junto con Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step) y Adne Holter (Uno-X Mobility). Allí, el joven estadounidense del INEOS Grenadiers se impuso por delante de Holter, segundo, y Vermeersch, tercero. El grupo principal entró a cuatro segundos encabezado por el líder Girmay, que mantiene el liderato.

"No me lo esperaba"

El estadounidense Andrew August admitió que no se esperaba esta victoria, la primera de su corta carrera profesional, que calificó como "increíble". "La verdad es que no me lo esperaba. No es la forma en la que había imaginado conseguir mi primera victoria profesional, pero sabía que tenía que guardar energía para el final. Es increíble", recalcó el joven corredor de 20 años.

El norteamericano, que no colaboró en la escapada de cuatro corredores que finalmente se jugaron el triunfo de etapa, explicó que al tener en el pelotón un compañero (Ben Turner) con opciones de triunfo al esprint, no tenía la obligación de relevar a sus compañeros de fuga.

"A falta de 50 kilómetros el equipo nos ha dicho que estuviéramos en cabeza de pelotón y he podido pasar el puerto bien colocado para seguir el ataque de Vermeersch. No tenía obligación de relevar porque tenía un compañero con opciones reales en el pelotón, así que he usado esa baza a mi favor. En el esprint he aprovechado esa frescura y he arrancado con fuerza desde detrás y feliz de ganar", concluyó.

Girmay: "Me hubiera gustado ganar por mis compañeros"

Biniam Girmay señaló que está contento con su actuación en la ronda valenciana y lamentó no haber podido disputar la victoria de etapa para dedicársela a sus compañeros por su trabajo del día. "Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a mis compañeros porque han hecho un trabajo estupendo para controlar la carrera de principio a fin", señaló el corredor africano, que se mantiene como líder gracias a su triunfo en al primera etapa, ya que se encuentra igualado con el mismo tiempo que el noruego Adne Holter.

"Me hubiera gustado ganar por ellos pero los cuatro escapados estaban muy fuertes y no ha podido ser. Por otro lado, no esperaba tener tan buenas piernas en el puerto y estoy muy contento porque es una buena señal para las próximas carreras", concluyó.

Este sábado llega la etapa reina de esta edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, entre La Nucía y Teulada Moraira, con 172 kilómetros y más de 3200 metros de desnivel acumulados donde se subirán el Coll de Rates, el Alto del Miserat y el Puig de la Llorença.