Duro comunicado de la plantilla del Rayo Vallecano: "Queremos unas condiciones de trabajo dignas"

La situación en el Rayo Vallecano ha llegado al límite. Tanto es así que la plantilla del primer equipo franjirrojo, compuesta por jugadores y cuerpo técnico, ha emitido un comunicado a través de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) para denunciar el estado del Estadio de Vallecas y de la Ciudad Deportiva del club madrileño.

En la nota, los futbolistas del Rayo Vallecano arremeten directamente contra su estadio, puesto que consideran que "el estado del césped ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy", además de señalar "deficiencias en las instalaciones que usamos a diario".

También criticaron que "la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos" y, en consecuencia, esta situación "afectó de manera directa al trabajo diario, a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División".

Pese a estas duras palabras, la plantilla del Rayo Vallecano enfatiza que el comunicado "no busca generar conflicto ni desviar la atención del partido que disputamos este sábado, cuya importancia deportiva asumimos con total profesionalidad y compromiso", sino que consideran que "ha llegado el momento de expresar de forma pública que esta situación debe cambiar".

Este es el comunicado íntegro:

Los futbolistas de la primera plantilla del Rayo Vallecano, con el respaldo del cuerpo técnico, queremos trasladar de manera clara, conjunta y responsable, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), una serie de hechos que consideramos necesario exponer por el bien del club.

1. Afición

➢ La afición del Rayo Vallecano es un pilar fundamental y uno de los mayores activos del club. Su fidelidad, compromiso y apoyo constante, independientemente de las circunstancias, es digna de admiración. Creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración, acorde a lo que representa para la identidad y la historia del Rayo Vallecano.

2. Ciudad Deportiva

➢ Durante la pretemporada, la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos, viéndonos obligados a salir de las instalaciones para poder hacerlo en un campo que reuniera las condiciones necesarias para desempeñar profesionalmente nuestro trabajo.

➢ Esta situación, prolongada en el tiempo, afectó de manera directa al trabajo diario, a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División.

➢ Meses más tarde, y debido a la climatología, no se pudo entrenar en nuestro campo de entrenamiento, teniendo que buscar una solución entrenando en un campo de césped sintético fuera de las instalaciones debido al mal estado de los mismos en nuestra Ciudad Deportiva.

3. Estadio de Vallecas e instalaciones

➢ En el último mes, el estado del césped del Estadio de Vallecas ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy, a pocas horas de disputar un nuevo encuentro oficial.

➢ Un terreno de juego inestable e impracticable que ha obligado al equipo a entrenar en la Ciudad Deportiva.

➢ Consideramos que el terreno de juego no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría.

➢ A esta situación se suman deficiencias en las instalaciones que usamos a diario, como la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División para un correcto desempeño profesional.

Queremos subrayar que todos estos puntos han sido trasladados previamente a la presidencia del club en diferentes ocasiones. Sin embargo, las soluciones prometidas y las explicaciones recibidas hasta el momento no han resuelto de manera efectiva una situación que entendemos que no puede prolongarse más, ya que vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo.

Este comunicado no busca generar conflicto ni desviar la atención del partido que disputamos este sábado, cuya importancia deportiva asumimos con total profesionalidad y compromiso. La plantilla y el cuerpo técnico estamos plenamente centrados en competir y en defender el escudo del Rayo Vallecano, siendo conscientes de que somos los máximos responsables de la situación deportiva actual.

Precisamente por ese compromiso, consideramos que ha llegado el momento de expresar de forma pública que esta situación debe cambiar. Disponer de condiciones de trabajo dignas y cuidar a una afición ejemplar no es una exigencia extraordinaria, sino una responsabilidad básica de un club que compite en Primera División.

Confiamos en que este comunicado sirva para avanzar y mejorar, en beneficio del club, de sus profesionales y de su afición.

Por último, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a AFE por el trabajo constante y comprometido que realiza, así como por estar siempre pendiente del bienestar y la defensa de los derechos laborales de los futbolistas.

Firmado:

Primera plantilla y cuerpo técnico del Rayo Vallecano.