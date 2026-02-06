Sorteo de Copa, en directo | Atlético - FC Barcelona y Athletic - Real Sociedad, cruces de semifinales

La Copa del Rey Mapfre sorteará este viernes a las 13.00 los cruces de semifinales de la edición 2025/26 entre FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club.

El Salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acogerá este viernes el último sorteo de la presente Copa. El jueves se completaron los cuatro equipos de 'semis' con la clasificación del Atlético en un cómodo (0-5) al Real Betis.

Antes, el Barça, vigente campeón, se deshizo (1-2) del Albacete el martes y, el miércoles, Real Sociedad y Athletic Club superaron a Deportivo Alavés (2-3) y Valencia (1-2), tres eliminatorias que fueron mucho más apretadas que la del Atlético en La Cartuja.

Noticias relacionadas

El estadio sevillano aguarda a los dos equipos que se disputen esta temporada el torneo del 'k.o', en fecha aún por confirmar. El sorteo de este viernes no tendrá ya restricciones y serán eliminatorias a doble partido, cuyo orden saldrá también del sorteo. La ida se jugará el 11 de febrero y la vuelta el 4 de marzo.