Gaspart, ante la jueza: "El Barça jamás ha cometido ninguna ilegalidad, ni ha comprado árbitros"

"El Barça jamás ha cometido ninguna irregularidad, ni ha comprado árbitros", ha asegurado este viernes el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart tras declarar ante la jueza de Barcelona que instruye el caso Negreira por presunta corrupción deportiva. La magistrada investiga el pago de unos 7,5 millones de euros durante 18 años por parte del club al exnúmero dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

En su declaración en el juzgado, que ha durado unos 40 minutos, el exmandatario azulgrana ha rechazado todas las acusaciones vertidas contra los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Gaspart ha admitido que se contrató a Negreira padre, aunque no directamente a él, sino a los servicios de su empresa, para elaborar informes sobre los colegiados. Ha subrayado que esta práctica es habitual en todos los equipos españoles y extranjeros, del mismo modo que se cuenta con “ojeadores e intermediarios”. Durante su interrogatorio, sin embargo, ha asegurado que, si el Barça hubiera cometido alguna ilegalidad, los presidentes lo habrían sabido y, como él, no lo habrían permitido.

"Todos los equipos de España y del extranjero tienen ojeadores, intermediarios y personas que hacen informes", ha aclarado Gaspart, que ha comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, en calidad de testigo. Por este caso, está previsto que el próximo 10 de abril declaren la representante y vicepresidenta del Barça, Elena Fort, así como el delegado del club, Carlos Naval. Este viernes también ha sido interrogado el exárbitro Ricardo Segura, actualmente encargado del análisis de los colegiados para el primer equipo del FC Barcelona, cuya retribución asciende a 49.000 euros, una cantidad muy inferior a la que percibía Negreira padre e hijo por sus informes verbales (891.000 euros, solo en 2016). Estos, eso sí, abarcaban más amplias, como del segundo equipo del Barça y análisis de postpartido, entre otros servicios, según fuentes jurídicas consultadas por El Periódico. Segura ha declarado ante la juez que era "imposible" corromper a un árbitro.

Gaspart ha subrayado ante los medios de comunicación que “era mentira” que el FC Barcelona pagara a los árbitros para que le favorecieran y que ponía “la mano en el fuego” por los presidentes del club que le sucedieron, entre ellos los expresidentes imputados Joan Laporta y Sandro Rosell. En su declaración, ha recalcado que quien realmente mandaba era el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, fallecido en mayo de 2023, descargando así de responsabilidad a Enríquez Negreira, que fue vicepresidente del máximo organismo arbitral del fútbol español.

"El fútbol no está corrompido"

Los informes de la Agencia Tributaria aportados a la causa detallan que los pagos a Negreira padre se iniciaron en 2010, durante la presidencia de Gaspart, aunque quedaron suspendidos durante un tiempo y posteriormente se retomaron. "Yo soy muy futbolero", ha admitido Gaspart, quien ha repetido una y otra vez que las acusaciones contra el Barça son “mentira” y que “están haciendo mucho daño al fútbol” al lanzar sospechas de corrupción sobre este deporte. "El fútbol no está corrompido", ha aseverado.

A su entender, los informes de Negreira eran una práctica habitual en el sector, aunque ha subrayado que a Negreira le vio “un par de veces” y que al hijo “ni le conozco”. "El Barça hace miles de contratos", se ha justificado para explicar que no estaba al día de la labor del exdirigente arbitral. Él se encargaba, ha precisado, de la parte deportiva, de los fichajes y de los traspasos.

Las fuentes judiciales consultadas aseguran que, por ahora, todavía no se ha hallado el destino final de los 7,5 millones de euros que el FC Barcelona pagó presuntamente a Negreira padre e hijo. Uno de los últimos informes remitidos al juzgado por la Guardia Civil señalaba que en la cuenta corriente de la mujer del exdirigente arbitral, Ana Paula Rufás, habían pasado hasta tres millones de euros en los últimos 20 años, entre 1992 y 2023. Los agentes apuntaban que estos ingresos eran “aparentemente injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo (sueldos percibidos de las empresas de su marido) y del capital inmobiliario”. Por ahora, no han declarado en el juzgado ningún árbitro que haya pitado al Barça en los últimos años.