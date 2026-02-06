Goldman Sachs exige al Valencia CF evitar el descenso para no perder dinero: la clave, en seis jornadas

Prestigio deportivo, respeto al escudo y, en especial, al aficionado, ingresos por competición, derechos televisivos, supervivencia a futuro... al Valencia CF le sobran los motivos para evitar cuanto antes cualquier riesgo de descender a Segunda división. Además, según ha informado este viernes 'Tribuna Deportiva', existe otra razón relacionada directamente con la megaoperación de crédito firmada con Goldman Sachs no menos importante.

Según los acuerdos cerrados en junio de 2025 con el principal banco de inversión a nivel mundial, como garantía, el club estará obligado a reservar un importe equivalente al 50 % del servicio anual de deuda, siempre y cuando entre en el último cuarto de la Liga -jornadas 29 a 38- entre los cinco últimos clasificados.

Asimismo, conforme a lo explicado en el programa radiofónico, está cantidad deberá permanecer congelada durante las semanas en las que el equipo no logre alcanzar la permanencia matemática en Primera división o, en el peor supuesto, por el tiempo en que se encontrara descendido en la categoría de plata del fútbol español.

Diez millones, cifra similar a lo invertido en el último mercado de invierno

La cantidad que el Valencia CF tendría que 'reservar' sin poder hacer uso de ella rondaría los diez millones de euros. Una cifra, curiosamente, similar a la que se refirió el jueves Ron Gourlay para concretar la inversión realizada este enero para los fichajes de Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez. De los tres, únicamente el delantero nigeriano cuenta con contrato en vigor más allá del 30 de junio. El suyo expirará en 2028.

Por lo tanto, al Valencia de Corberán le restan seis jornadas en las que escapar del top 5 de peores clubes de la Liga. Un negativo ranking que a día de hoy ocupan por este orden: Real Oviedo, Levante, Rayo Vallecano, Getafe y cerrándolo la propia entidad de Mestalla.

Los valencianistas son decimosextos con 23 puntos, solo uno más que el Rayo, último de los tres que descenderían a la Liga Hypermotion. El decimoquinto -primera posición que desbloquearía la garantía por peligro de descenso firmada por Goldman Sachs- es el Sevilla, que suma 24 unidades, las mismas que Mallorca y Elche.

Un par de victorias, si los resultados acompañan, permitirían al club blanquinegro respirar mucho más tranquilo en todos los sentidos. Por supuesto, también el financiero en relación a esta última noticia concerniente al asunto de los bonos de Goldman Sachs.

Seis jornadas decisivas hasta mediados de marzo

Las seis jornadas que quedan hasta el tránsito de la fecha 28 a la 29, en la que se entraría en juego esta cláusula del contrato, son las siguientes:

J. 23 Valencia - Real Madrid 8 de febrero

J. 24 Levante - Valencia 15 de febrero

J. 25 Villarreal - Valencia 22 de ebrero

J. 26 Valencia - Osasuna 1 de marzo

J. 27 Valencia - Alavés 8 de marzo

J. 28 Oviedo - Valencia 15 de marzo

La serie de las últimas diez jornadas arrancará visitando al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán el 22 de marzo.