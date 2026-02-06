Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno: inyecciones en el pene en los saltadores de esquí

Antes incluso de que las competiciones de saltos de esquí den comienzo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una polémica ha puesto el foco mediático en esta disciplina tradicional. La controversia gira en torno a supuestas inyecciones de ácido hialurónico en los genitales de algunos saltadores masculinos para alterar las mediciones de sus trajes de competición y obtener una ventaja aerodinámica mínima pero potencialmente decisiva.

Según información difundida por medios internacionales, como la BBC o el diario alemán Bild, la controversia —apodada en algunos medios como “pene-gate”— surge a raíz de la medición que se realiza a los saltadores antes de cada temporada. Para determinar la talla de sus trajes, los deportistas son escaneados en 3D desde el punto más bajo de su zona genital; cualquier ligero aumento en estas medidas puede traducirse, teóricamente, en una mayor superficie de traje, lo que podría incrementar la sustentación en el aire y prolongar la distancia del salto.

Un estudio de la revista científica Frontiers advirtió que incluso añadir 2 centímetros al contorno del traje puede reducir la resistencia al aire hasta en un 4% y aumentar la sustentación hasta en un 5%, lo que en algunos casos se traduciría en varios metros extra de vuelo.

¿Qué sustancias y métodos estarían implicados?

La sustancia mencionada en el centro de esta polémica es el ácido hialurónico, un compuesto común en tratamientos estéticos para rellenar o aumentar partes del cuerpo. Algunos especialistas consultados por los medios afirman que, aunque su uso no está específicamente prohibido por las normas antidopaje, podría aumentar temporalmente la circunferencia del pene y así influir indirectamente en las mediciones previas a la competición.

No obstante, no hay pruebas confirmadas de que los atletas realmente se hayan sometido a estas inyecciones con ese fin, ni se han nombrado competidores implicados directamente en estas prácticas.

Reacción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y de la FIS

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha reconocido públicamente que está atenta a cualquier posible infracción y que, de aparecer evidencias de que esta práctica pudiera considerarse dopaje o violar la integridad del deporte, sería analizada en profundidad. Olivier Niggli, director general de la AMA, ha señalado que no tenía constancia de estos detalles sobre los saltos de esquí y que solo actuarán si se demuestra que existe relación con una ventaja competitiva artificial.

Por su parte, la Federación Internacional de Esquí (FIS) ha descartado tener evidencias de que las inyecciones se estén usando con fines de mejora del rendimiento, y ha destacado que su protocolo de medición riguroso busca precisamente evitar cualquier manipulación de las tallas de los trajes.

Un debate que eclipsa el deporte

Esta controversia ha colocado a los saltos de esquí en el centro del debate internacional incluso antes de que los primeros competidores despeguen de la rampa en Cortina d’Ampezzo. Más allá de la curiosidad mediática, el episodio expone tensiones entre la innovación reglamentaria, la búsqueda de ventajas marginales y la necesidad de preservar la integridad de las normas deportivas en unas olimpiadas ya de por sí muy seguidas por millones de espectadores.