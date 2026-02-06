Ironman 70.3 Valencia generó 4’8 millones de euros en gasto turístico en su última edición

La Fundación Deportiva Municipal, la Dirección General de Deportes, la organización de Ironman 70.3 y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han presentado esta mañana el informe Impacto económico del Ironman 70.3 Valencia 2025, elaborado con motivo de la celebración de esta prueba durante el año pasado. Este estudio recoge las principales cifras económicas que dejó la segunda edición de la prueba en la economía valenciana, donde destaca el importante gasto turístico que supuso esta prueba para la economía valenciana.

En este sentido, el informe refleja que el principal gasto asociado al evento procede de los deportistas y sus acompañantes, es decir, el gasto turístico realizado durante su estancia. En concreto, el evento celebrado en 2025 generó 4,84 millones de euros en la economía valenciana. Es decir, por cada euro que se destinó a la organización de esta cita se generaron 8,1 euros de gasto turístico. El alojamiento representó casi el 35% del importe total, seguido de la restauración (19%), mientras que el resto del gasto se reparte entre transporte, compras en comercios y ocio.

“Desde el Ayuntamiento de Valencia, siempre hemos apostado firmemente por los eventos de máximo nivel deportivo que construyan un legado social y económico para nuestra ciudad y para sus vecinos y vecinas”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil. En este sentido, la edil ha manifestado que “las cifras de este estudio ratifican la apuesta municipal por acoger una prueba internacional como es el Ironman 70.3, que se celebró en nuestra ciudad por primera vez en el año 2024 y que, este 2026, sumará ya su tercera edición en Valencia”.

Otra de las principales cifras de la prueba, es la generación de 2’87 millones de euros en términos de renta o aportación al PIB de la Comunidad Valenciana (sueldos y salarios y beneficios). Por su parte, el director del estudio y catedrático de la Universitat de València, Joaquin Maudos, ha considerado que si la organización el evento “ha costado 594.339 euros y el impacto en renta alcanza los 2,87 millones de euros, el Ironman 70.3 2025 ha generado 4,8 euros de riqueza en la Comunidad Valenciana por cada euro gastado en su organización. Es decir, que la renta generada multiplica casi por 5 la inversión inicial”.

Condiciones extraordinarias

El Director General de Deporte, Luís Cervera, ha señalado que “esta prueba nos ayuda a consolidar el calendario específico de triatlón, un deporte para el que en la Comunitat Valenciana tenemos ahora mismo unas condiciones extraordinarias”. “Esta prueba es ya una referencia, ya que permite las distancias más exigentes. Además, disputar en la Comunitat Valenciana esta competición permite a la Generalitat alinearse con una de las entidades de prestigio de esta especialidad. En este sentido, desde la Generalitat estamos midiendo el impacto económico de este tipo de acontecimientos deportivos, lo que nos da una medida de su relevancia y todo lo que genera a nivel financiero, de empleo y de repercusión turística”, ha añadido Cervera.

Por otro lado, cabe destacar que la celebración de Ironman 70.3 produjo un volumen de ventas adicionales, es decir, una facturación de las empresas valencianas, de 9,72 millones de euros, y creó 84 empleos equivalentes a tiempo completo.

Además, más de 3.090 personas participaron en la segunda edición de la prueba celebrada en Valencia, lo que supuso un aumento de más del 10% de participación respecto al año anterior. En concreto, el 69’2% de los participantes fueron extranjeros, procedentes mayoritariamente de Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros países. Mientras los participantes nacionales gastaron 130€ de media durante los 2’6 días de media de estancia, los deportistas extranjeros dejaron en la economía valenciana cerca de 166€ diarios durante los 4,6 días de media que visitaron la ciudad.