Quique Llopis destroza el récord de España de 60 metros vallas en pista cubierta
Llopis, de 25 años, logra el récord con un tiempo de 7.45 y es la gran referencia de las vallas en España
Levante-EMV
El valenciano Quique Llopis, con un tiempo de 7.45, logró este viernes el récord de España de la distancia en pista cubierta tras ganar la carrera del mitin de Madrid, en la que rebajó tres centésimas al anterior mejor tiempo (7.48), que estaba en su posesión, igualado con Orlando Ortega.
Llopis, de 25 años, es la gran referencia de las vallas en España y su progresión, cada temporada, va en ascenso. En su historial luce una medalla de plata en los 100 metros vallas del Europeo de Roma 2024, un cuarto puesto en la final olímpica de París 2024, otro cuarto puesto en los Mundiales de Tokio de aire libre 2025 y otra cuarta posición en los Mundiales de pista cubierta de Glasgow 2024.
Al mitin de Madrid llegó Llopis con una mejor marca de 7.50 en Valencia y Dusseldorf (Alemania). Confiado en sus posibilidades, las semifinales fueron un trámite. Ganó con un tiempo de 7.49, mejor marca de la temporada, y accedió a la final primero de su serie, por delante del campeón de Europa, el italiano Lorenzo Simonelli.
En la final, Llopis, por la calle seis, voló sobre la pista para bajar por séptima vez de los 7.50 y registrar 7.45, cinco centésimas menos que Simonelli (7.50) y seis respecto al estadounidense Jamal Britt (7.51).
