Álvaro Arbeloa insiste en su discurso sobre el Valencia CF: "Ganar al Real Madrid es el reto del año"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció este sábado ante los medios en la previa del exigente compromiso que este domingo medirá al Real Madrid con el Valencia CF en Mestalla, un escenario que el técnico blanco definió como “siempre complicado” por el ambiente y la entidad del rival. El técnico madridista subrayó el respeto que impone visitar el feudo valencianista y recordó que enfrentarse al Madrid supone una motivación extra para cualquier equipo. “Es un rival complicado, siempre tienen grandes equipos, jugadores, entrenadores... Siempre que va el Madrid, hay un gran ambiente", señaló.

El técnico, tal como hizo el pasado domingo tras el partido ante el Rayo, volvió a enfatizar que el Valencia-Real Madrid es el partido del año para los valencianista.“Valencia siempre es una ciudad en la que nos sentimos muy queridos por los aficionados madridistas, pero cada vez que va el Real Madrid hay un gran ambiente. Para todos los equipos, ganar al Real Madrid es uno de los retos del año, y para el Valencia así será”, señaló. En este sentido, Arbeloa elogió el trabajo de Carlos Corberán. "“Estamos muy concienciados de la dificultad del partido de mañana. Cada visita a Mestalla es un partido complicado por el ambiente, el gran equipo que tiene Valencia y el gran trabajo de Corberán desde que llegó. Sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para sacar los tres puntos”, alertó.

Y es que Arbeloa ya puso el pasado domingo las orejas tiesas de cara al encuentro de Mestalla. "Iremos a Valencia y seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa y nosotros, para ganarle, tendremos que hacer un grandísimo partido", aseguró.

Recupera a Carvajal y Rüdriguer

En el último entrenamiento del Real Madrid, participaron en el grupo de futbolistas Dani Carvajal y el alemán Antonio Rüdiger, confirmando su disponibilidad para el partido. También volverá al equipo el inglés Trent-Alexander Arnold, entrenando sin contratiempos tras ser baja el pasado fin de semana debido a una lesión muscular en el cuádriceps; por lo que Álvaro Arbeloa contará a pleno rendimiento con sus dos opciones naturales para el lateral derecho.

En cambio, el conjunto de la Castella contará con las bajas de Rodrygo Goes, con una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha; Jude Bellingham, con rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda; el brasileño Éder Militao, rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal; y Vinícius Junior, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

El escándalo del caso Negreira

En la misma rueda de prensa previa del partido ante el Valencia CF, Arbeloa, a preguntas de la prensa, entreó de lleno en el caso Negreira, tras la declaración judicial de Joan Gaspar. "Nadie entiende que a día de hoy el escándalo más grave de la historia del fútbol español siga sin resolverse", manifestó el técnico madridista.

Noticias relacionadas

"