El CAB Estepona hurga en la herida del Valencia Basket (67-66)

La dolorosa derrota en Venecia y la eliminación en la Euroliga se dejaron notar este sábado en Estepona, donde un Valencia BC falto de frescura y sin el mejor estado de ánimo se vio sorprendido por un rival que era antepenútlimo de la LF Endesa y que logró la victoria más sonada de su historia en su primer año en la máxima categoría del baloncesto español al ganar a las campeonas de las últimas tres ligas (67-66). Un duro golpe para las de Rubén Burgos, que tras encadenar seis victorias en la LF Endesa, ven así cortada su racha en el intento de acercarse al Casademont Zaragoza y al Spar Girona, a pesar de que fueron capaces de remontar un -13 al inicio de la segunda parte y poder ganar en el último segundo, de haber entrado el triple de Yvonne Anderson sobre la cocina.

Sin la presencia por lesión de Fiebich, la mejor taronja en el partido de la primera vuelta con 27 puntos, Rubén Burgos salía de inicio con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Nia Coffey, Raquel Carrera y Kayla Alexander. Buenavida abría el marcador con un tiro libre, pero la extaronja Claudia Contell adelantaba a las locales iniciando un parcial de 6-0 que dejaba a las taronja a remolque.

La reacción se hizo esperar y las visitantes devolvieron un parcial de 0-8 por medio de Alexander, Anderson y cuatro puntos seguidos de Coffey , que ponían el 6-9 poco después de los cuatro minutos de partido.

Todo parecía ponerse de cara, pero las taronja no volverían a anotar en el resto del cuarto, con casi seis minutos por delante, con un cúmulo de errores en el tiro exterior (0 de 3 en triples yun pobre 23% de aciertos en tiros de dos, mientras las de César Aneas encontraban en Gretter, Atkinson y Dongue un filón para seguir abriendo brecha y poner el 20-9 tras un sorprendente parcial de 20-9.

Los tiros libres, un salvavidas

Ben Abdelkader, con un triple y Leti en la siguiente posesión, reducían diferencias, pero el Valencia BC volvía a verse pronto con 11 puntos de desventaja ante el acierto de Dongue y de Contell, quien tras un triple, puso el 27-16.

Burgos cambiaba la pareja de interiores y daba entrada a Ouviña en el ecuador del segundo cuarto y la reacción llegaba desde la línea de tiros libres con Anderson y Carrera y después con una acción de Coffey que llevó el 27-22 al marcador.

Pero en el intercambio de canastas posterior, las de Burgos volvieron a ceder terreno ante el acierto de la extaronja Atkinson y un triple de Conner, que pusieron de nuevo el +11 para las locales al descanso (38-27). El 10 de 12 en tiros libres mantenía al Valencia BC en el partido, aunque con mucho que mejorar tras una primera parte en la que fueron casi siempre a remolque.

Remontada hasta el -1

Kone, a los pocos segundos de la reanudación, ponía la máxima diferencia del partido (40-27), pero lejos de venirse abajo, el Valencia Basket empezó a encontrar la confianza y el acierto desde el 6,75 por medio de Carrera y Coffey, con dos triples de cada una que, sumados a un 2+1 de Anderson (infalible desde el 4,60), permitían acercarse a solo un punto (45-44) a 4:09 del último cuarto.

César Aneas paraba el partido y en la vuelta a la pista, las locales volvían a alejarse tras un triple de Gretter y otra canasta de Contell, ya con 14 puntos de la valenciana. Eso sí, las taronja lograron volver a ponerse a un punto al final del tercer cuarto tras dos acciones de Alexander, que permitieron poner el 50-49.

Con opciones hasta un triple final

Apenas 21 segundos tardaba Buenavida en devolver la ventaja a las taronja, que no iban por delante desde el ecuador del primer cuarto. Ambos equipos iba a la línea de tiros libres en las siguientes posesiones, con Ben Abdelkader anotando tres seguidos para recuperar una ventaja que consolidó de nuevo Buenavida (53-56).

El Estepona, sin embargo, no bajaba los brazos y un triple de Kone les volvió a hacer creer, iniciando un parcial de 7-0 que cerró ella misma tras una canasta de Gretter, que sumaba ya 14 puntos.

Rubén Burgos pedía tiempo a 5:53 del final en menos de un minuto tras el regreso a la pista, dos triples de Buenavida y Coffey ponían de nuevo a las taronja por delante (60-62). Las locales entraban en bonus, pero tras un partido con gran acierto desde el 4,60, las taronja tardaban en volver a pisar la línea de tiros libres, mientras Contell y Kone sumaban de uno en uno para volver a poner a las locales por delante. Una ventaja mínima que amplió Gretter con un tiro a media distancia , que puso el 65-62 a 2:15 del final.

Buenavida fallaba el triple que podía empatar el partido y tras el rebote ofensivo, Carrera sí lograba forzar una falta de la que sacaba máximo provecho, anotando los dos tiros libres. Una buena defensa y una gran canasta de Anderson desde un lateral devolvían una mínima ventaja a las visitantes (65-66) y ahora era César Aneas quien paraba el partido, a 56 segundos del final.

Kone anotaba en la acción posterior bajo el aro y Burgos volvía a parar el partido a 40 segundos del final. Una buena defensa de las locales les permitía recuperar el balón en la siguiente posesión y aunque aguantar la posesión no les bastaba para ganar el partido, apuraron al máximo para dejar al Valencia BC con solo 2,3 segundos para anotar.

Ya sin tiempo que poder pedir, las taronja buscaron un pase largo hacia Anderson, pero el triple de la estadounidense salió repelido por el aro y se consumaba una nueva derrota (67-66) después de seis victorias seguidas en Liga pero que llega en un mal momento anímico tras la eliminación en la Euroleague Women. Toca cambiar el chip y volver a recuperarse anímicamente en la LF Endesa.