Carlos Corberán responde a Álvaro Arbeloa: "Cada partido del Valencia CF debe ser el más importante del año"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, compareció este sábado ante los medios en la previa del exigente compromiso que este domingo medirá al Real Madrid con el Valencia CF en Mestalla. Y en la antesala de este gran clásico del fútbol español, el técnico de Cheste ha querido responder a las declaraciones de su colega Álvaro Arbeloa que, hasta en dos ocasiones esta semana, ha deslizado que para la entidad de Mestalla el partido ante los madridistas es "el reto del año".

Corberán ha explicado que "cada partido que nosotros jugamos debe ser el partido más importante del año porque es el siguiente que tenemos. Así lo vivimos, no cambia.La pasada semana el partido más importante era el del Betis, esta semana el del Real Madrid y la próxima será el del Levante. Esperamos un lleno por que siempre Mestalla se vuelca con el equipo. El apoyo en cada partido es constante. El equipo que viene a Mestalla solo vive cuando viene a Mestalla".

Las diferencias Alonso-Arbeloa

El entrenador del Valencia CF ha analizado las diferencias entre el partido de la primera vuelta, con Xabi Alonso, y este con Árbeloa. "Siempre uno puede ver matices con el perfil del entrenador. Tienen transición, verticalidad... está en el ADN de los jugadores de la plantilla. Es un equipo peligroso con espacios. Luego cada entrenador le da matices, con Arbeloa uno ve matices defensivos, que busca una estructura diferente en campo propio". En este sentido, el Real Madrid llega con baja consideranbles: Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Éder Militao y Vinícius Junior, aunque recupera a Carvajal y Rüdiger. "Es una plantilla del máximo nivel en todas sus líneas y el que juega en lugar del otro es prácticamente tan bueno como el que juega. Nos centramos en lo que depende de nosotros, que es mucho y trasladarle a la afición las ganas que tenemos de darle una alegría", ha señalado Corberán.