El Levante se siente perjudicado por los cambios de horario y acusa a LALIGA de falta de respeto

El Levante UD denunció este sábado lo que entiende que es un "agravio comparativo" y un "perjuicio directo" tras las recientes modificaciones de horarios notificadas por LALIGA correspondientes a la jornada 24 de la competición.

"Aun siendo plenamente conscientes de la escasa —por no decir nula— incidencia que esta protesta tendrá, como viene ocurriendo con los equipos más nuevos de la categoría, el club se siente en la obligación moral y ética de denunciar lo que vuelve a suponer un agravio comparativo y un perjuicio deportivo directo para nuestra entidad", señala la entidad.

Tras la modificación anunciada, el Levante se medirá al Valencia el domingo 15 de febrero, mientras que el Villarreal, al que se enfrentará el miércoles 18 de febrero, tendrá su partido en Getafe el sábado 14.

"Esta decisión conlleva que nuestra primera plantilla cuente con un día menos de descanso y preparación técnica frente a su oponente, alterando las condiciones de igualdad necesarias para el correcto desarrollo de la competición", apunta el club.

La entidad añade en su queja lo que dice que es "una tendencia reiterada en la designación de horarios que el club considera inaceptable" por haber tenido ya una "recurrencia de partidos fijados en la franja de las 14 horas".

Igualmente, recuerda que haber fijado el derbi de la primera vuelta ante el Valencia un viernes "impidió la participación de futbolistas convocados con sus selecciones", algo que dijo "denota una falta de sensibilidad y respeto" hacia el club.