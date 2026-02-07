La salvación pasa por la mejor versión de Etta Eyong en el Levante UD

Etta Eyong atraviesa un momento de sequía goleadora que empieza a pesar. El delantero no ve portería desde el partido ante el Mallorca y es consciente de que el equipo necesita recuperar su mejor versión ofensiva cuanto antes para no complicarse en la tabla.

Sus últimas actuaciones no han sido las más brillantes y los números recientes reflejan esa falta de acierto, pero en el cuerpo técnico hay calma. Luís Castro confía en el atacante y trabaja a diario para volver a conectarlo con el juego del equipo, convencido de que su aportación será clave en la pelea por la salvación en este tramo decisivo de la temporada.

Etta Eyong pugna con Le Normand un balón / LaLiga

En ese contexto, el próximo compromiso liguero ante el Athletic Club aparece marcado en rojo. El conjunto vasco llegará al duelo con un importante desgaste físico tras su exigente calendario en la Copa del Rey, una circunstancia que el Levante quiere aprovechar para imponer ritmo y generar ocasiones que permitan a Eyong reencontrarse con el gol.

Además, el equipo no olvida la sociedad que tan buen rendimiento dio a principio de curso. La química entre Etta Eyong e Iván Romero fue total en las primeras jornadas, una conexión que permitió sumar puntos importantes y que ahora el vestuario quiere recuperar como una de sus principales armas ofensivas.

Los números avalan la confianza. Eyong suma seis goles esta temporada: cinco con el Levante y uno con el Villarreal antes de firmar por el conjunto del Ciutat de València. Un registro que demuestra que el gol está ahí y que solo es cuestión de tiempo que vuelva a aparecer cuando más lo necesita el equipo.