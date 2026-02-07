Mestalla, un fortín para el Valencia CF: el Real Madrid sufre en sus últimas visitas ligueras

Mestalla ha sido históricamente una plaza especialmente incómoda para el Real Madrid. Aunque el conjunto blanco visitará este domingo el estadio valencianista en la vigésimo tercera jornada de Liga como favorito por historia, plantilla y posición en la tabla de la clasificación, los números recientes reflejan una realidad mucho más equilibrada, e incluso adversa, para los madridistas. De hecho, a pesar de la honda crisis deportiva del Valencia CF en los últimos tiempos, el estadio valencianista es en el que menos puntos ha obtenido el Real Madrid en la última década, un 29 %, menos que el Metropolitano y Camp Nou/Montjuic.

En los últimos doce enfrentamientos ligueros disputados en Mestalla, el Valencia CF solo ha sido superado en tres ocasiones por el equipo del Santiago Bernabéu. El balance es elocuente: cinco victorias blanquinegras, cuatro empates y apenas tres triunfos visitantes. Una dinámica que contrasta con la etapa anterior, cuando el Real Madrid llegó a encadenar cinco victorias consecutivas en el feudo valenciano entre las temporadas 2009-10 y 2013-14.

Desde entonces, cada visita blanca ha estado marcada por la dificultad. El Valencia CF logró goleadas sonadas como el 4-1 de la campaña 2020-21, uno de los triunfos más contundentes de la última década (en un Mestalla vacío por la pandemia), y una victoria por la mínima (1-0) en la temporada 2022-23, en un duelo clave por la permanencia bajo la dirección de Rubén Baraja.

Aquel partido quedaría también grabado por un episodio extradeportivo de enorme repercusión. Vinícius Júnior denunció insultos racistas procedentes de parte de la grada y terminó expulsado. Tras la identificación de tres aficionados por parte de la Policía y el club, se abrió un proceso judicial que concluyó con condenas de ocho meses de prisión.

J. M. López

Empates con polémica

Los empates tampoco han estado exentos de polémica. El más reciente, en la temporada 2023-24, finalizó 2-2 tras una acción que encendió Mestalla: Jude Bellingham marcó en el instante en que el árbitro señalaba el final del encuentro, pero el tanto no subió al marcador, lo que provocó la expulsión del centrocampista inglés.

La última visita del Real Madrid al estadio valencianista se produjo el pasado 3 de enero de 2025, en un partido aplazado por la dana de octubre. Aquel encuentro supuso además el debut de Carlos Corberán en el banquillo del Valencia CF, que llegaba colista con 13 puntos frente a un Madrid segundo con 43. El conjunto local golpeó primero con un tanto de Hugo Duro antes de la media hora, pero el empuje blanco terminó imponiéndose en el tramo final. Luka Modric y Jude Bellingham firmaron la remontada que permitió al Real Madrid salir líder de Mestalla, en un duelo cargado de tensión: Bellingham falló un penalti, Mbappé vio anulado un gol y Vinícius fue expulsado con roja directa por agresión a Dimitrievski. Pese a resistir durante muchos minutos con una defensa de cinco hombres, el Valencia CF acabó cediendo ante el asedio madridista.

Soler se retira lesionado en el Valencia-Real Madrid de la 2021-2022 / VCF

Las únicas otras dos victorias recientes del Real Madrid en Mestalla llegaron en las temporadas 2021-22 (con Bordalás en el banquillo valencianista), con un ajustado 1-2, y en la 2017-18, con un contundente 1-4, en el primera campaña de Marcelino García.

El balance histórico

En el cómputo histórico, Mestalla mantiene su condición de estadio exigente para los blancos. En los 90 partidos de Liga disputados allí entre ambos equipos, el Valencia CF suma 38 victorias, por 24 empates y 28 triunfos del Real Madrid. Una estadística que refuerza la sensación de que, más allá del momento deportivo de cada uno, el estadio valencianista continúa siendo uno de los escenarios más complejos para el conjunto madridista. En la última docena de visitas, la historia reciente lo confirma: ganar en Mestalla ya no es una costumbre para el Real Madrid, sino una excepción como bien vaticinó Álvaro Arbeloa.