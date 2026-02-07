Valencia Basket quiere curar las heridas en casa de un 'rookie'

Valencia Basket recibió esta semana un durísimo palo en su temporada después de caer en Venezia y despedirse de la EuroLeague Women, que era uno de los grandes alicientes en una temporada en la que el conjunto 'taronja' aspiraba a dar la campanada en Europa. Sin tiempo para las lamentaciones, la competición no para y la cada vez más reñida Liga Endesa precisa de un importante foco porque el equipo está a tiempo de todo.

Las chicas de Rubén Burgos visitan este sábado a un debutante en la categoría de oro del baloncesto nacional. Ingeniería Ambiental CAB Estepona se estrena esta campaña después de conseguir el curso pasado un meritorio ascenso a la élite por primera vez en su historia y tiene ante sí posiblemente el mayor reto de todos: conseguir la permanencia y establecerse en la élite.

El 'foco' en Liga

Con esta energía y el factor cancha a su favor, el Estepona le quiere poner las cosas muy complicadas a un conjunto 'taronja' que tiene una oportunidad muy buena de levantar el ánimo y poner toda la carne en el asador en su camino por revalidar el título de Liga, que cuenta este año con un renovado Casademont Zaragoza subiendo el techo competitivo de la Liga.

Raquel Carrera y Rubén Burgos en un entrenamiento / Valencia Basket

Para el partido, el 'coach' de Valencia Basket no podrá contar con Leo Fiebich, que descansará por molestias musculares. En el apartado de altas, por otra parte, el equipo valenciano tiene la buena noticia del retorno de Queralt Casas, recuperada del proceso vírico que le privó de ayudar al equipo en los últimos dos partidos.

Con todo y con esto, el conjunto 'taronja' cuenta con la inmensa mayoría de sus referentes en la pista para asaltar un pabellón al que nunca han ido a jugar en el baloncesto profesional y que tendrán que dar un paso al frente para volver a ponerse 'a rueda' de sus rivales en Liga y demostrar por qué defienden título.

Claudia Contell, amenaza 'íntima'

El partido también albergará un 'cara a cara' muy emocional, ya que una de las referentes de L'Alqueria de las últimas temporadas como es Claudia Contell se medirá a 'su' Valencia Basket luciendo la camiseta de Estepona, donde está siendo muy importante con un promedio de diez puntos por partido y viene de meterle 18 a un equipo como Uni Girona.

Noticias relacionadas

Fin al periplo de tres salidas seguidas

Valencia Basket va a estar más de dos semanas sin pasar por el Roig Arena. Dese el 28 de enero ante Basket Landes hasta el 15 de febrero contra Kutxabank Araski. El equipo ha tenido tres viajes consecutivos. El primero a Zaragoza en LF Endesa, el segundo a Venecia en EuroLeague Women y ahora el último para visitar a CAB Estepona Jardín Costa del Sol.