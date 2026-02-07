El Valencia CF seguirá fuera del descenso aunque pierda con el Real Madrid

El Valencia CF seguirá una semana más fuera de las posiciones de descenso, pase lo que pase este domingo en el partido que debe enfrentarle al Real Madrid en Mestalla. Y es que LaLiga ha aplazado el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo previsto para este sábado por el mal estado del campo de Vallecas, debido, entre otras causas, al temporal de los últimos días. La decisión se toma para "velar por la integridad física de los jugadores". "En el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", ha indicado el ente dirigido por Javier Tebas en un comunicado.

No obstante, LaLiga ha destacado los "importantes esfuerzos" realizados por el Rayo Vallecano durante la semana. Pero, pese a cambiar todo el césped para que el nuevo estuviera en buen estado, no se puede "garantizar la integridad de los futbolistas". La previsión meteorológica prevista para este sábado, con fuertes lluvias y posibilidad de nieve en la capital, unido a la evolución del estado del terreno de juego, ha hecho a LaLiga tomar esa decisión. El partido, que debía jugarse a las 14:00 horas de este sábado, será trasladado a una fecha aún por determinar. De conformidad con la normativa, se establecerá un plazo para la presentación de propuestas.

El Rayo Vallecano ocupa actualmente el antepenúltimo puesto en la tabla de la clasificación con 22 puntos, a uno solo de Getafe y Valencia CF. Una victoria de los vallecanos, unido a una derrota de los de Corberán en Mestalla los devolvería de nuevo a plazas de descenso. Por tanto, el club valencianista seguirá a salvo una semana más. Cabe recordar que, según los acuerdos cerrados en junio de 2025 entre el Valencia y Goldman Sachs, como garantía, el club estará obligado a reservar un importe equivalente al 50 % del servicio anual de deuda, siempre y cuando entre en el último cuarto de la Liga -jornadas 29 a 38- entre los cinco últimos clasificados.