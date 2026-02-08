Corberán: "Estoy con muchas fuerzas, pero entiendo las críticas"

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que tiene "muchas fuerzas" para darle la vuelta a la situación del equipo, aunque agregó que entiende las críticas de la afición valencianista, que pidió su dimisión en varios momentos del partido contra el Real Madrid (0-2).

"Entiendo que la decepción del resultado tiene que ir contra el entrenador. Estoy con muchas fuerzas, veo al equipo competir, con mucho compromiso y tengo la responsabilidad de darle la vuelta a la situación. Entiendo las críticas y me responsabiliza", dijo en rueda de prensa.

Corberán reiteró que se ve con fuerzas para seguir en su cargo de entrenador: "Tengo toda la energía, fuerza y responsabilidad. Sé que venimos de tres derrotas seguidas, una de ellas la eliminación de copa, es un momento duro, de mucha exigencia y así lo afronto".

"Nos debemos exigir resultados. No comparto que el equipo no tenga identidad. En mi familia los valores que me han dado son los de luchar y tener responsabilidad. Creo que el equipo va a cambiar esta dinámica y sacar resultados. Tras verlo hoy me reafirmo más. El diagnóstico tiene que ver con mejorar en todo lo que podamos para conseguir un resultado positivo la siguiente jornada", expresó.

Sobre el partido, Corberán dijo que "el equipo estaba bien en todo momento, solo condicionado por los minutos que podía tener Titi (Thierry Rendall)".

"Sin Foulquier, que va a estar un tiempo fuera, y Rubo Iranzo, solo tenemos a Titi. Creo que la acción del gol no debió subir. El árbitro debía haberla cortado antes por un manotazo de Carreras a Hugo Duro. Cambiar a Beltrán era duro, pero meter a Sadiq era una necesidad. También confío en jugadores como Ramazani o Diego López. Lamentablemente no lo hemos conseguido", finalizó.