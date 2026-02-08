Evenepoel se lleva la etapa reina y el jersey amarillo

El ciclista belga Remco Evenepoel (RedBull Bora) se adjudicó tras una llegada en solitario la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, entre La Nucía y Teulada de 172 kilómetros, con un tiempo de 4h.14:01, y que le permitió además enfundarse el jersey amarillo de líder de la general.

La etapa, con cinco puertos puntuables, y marcada en rojo para todos los aspirantes al triunfo final, después de que no contabilizaran para la general los tiempos de la contrarreloj individual del jueves, no defraudó, con un gran recorrido que fue pasando factura a los corredores y en la que no falló el favorito, que asestó el golpe definitivo a la etapa, y probablemente a la general de la carrera, a 13 kilómetros de meta.

La carrera arrancó muy animada, ya que se debía afrontar la ascensión al Coll de Rates cuando apenas se habían recorrido 10 km de carrera.

El primer grupo de escapados lo integraron Danny Van der Tuuk (Euskaltel), maillot de la montaña que salió decidido a defender su jersey, acompañado por Carlos García (Burgos BH), Julian Bernard (Lidl-Trek), Steft Cras (Soudal), Lewis Askey (NSN), Jakub Otruba (Caja Rural), Fernando Tercero (Polti) y Tommaso Nencini (Solution Tech).

En la cima, el polaco Van der Tuuk pasó en primera posición aumentando su renta sobre Carlos García que segundo, mientras que el pelotón, con el Red Bull Bora, mantenía una desventaja de 2:40 minutos con los ocho escapados.

En las primeras rampas del ascenso del Miserat, el puerto más duro en esta edición de la ronda valenciana, se descolgó el líder Biniam Girmay (NSN) y se produjeron algunas caídas, en una de las cuales se vio involucrado el estadounidense Andrew August (Ineos), vencedor en la etapa del viernes.

Los escapados coronaban el Miserat con Carlos García imponiéndose a Van der Tuuk en la lucha entre estos dos corredores por el jersey de la montaña. Por detrás, la cabeza del pelotón pasaban por la cima con algo menos de dos minutos de desventaja.

El polaco aún llegó a coronar la tercera cima del día antes de quedarse descolgado de las primeras unidades de la carrera, con el dúo formado por Bernard y Cras como últimos supervivientes de la escapada. A continuación el pelotón, ya muy fragmentado fue perdiendo corredores ante el fuerte ritmo impuesto por UAE Emirates y Red Bull Bora, quedando apenas una veintena en el grupo perseguidor.

A 13 kilómetros de meta, Remco Evenepoel reventó la carrera. Sin levantarse del sillín impuso un fuerte ritmo que destrozó a sus compañeros entre los que se encontraban los UAE Emirates Joao Almeida y Brandon McNulty.

El belga fue incrementando paulatinamente su renta al trío perseguidor formado por Almeida, Giulio Pellizzari (Red Bull Bora) y Antonio Tibari (Bahrain), a los que consiguió unirse McNulty a 2 kilómetros de meta.

Evenepoel llegó a meta en solitario, para sumar su cuarto triunfo de la temporada, con 24 segundos de ventaja sobre Almeida y Pellizzari, que en este orden también conforman el podio de la general.

Este domingo concluye la carrera con la última etapa entre Bétera y Valencia, de 93 kilómetros, con la subida del puerto del Garbí a 40 km de meta.