Importante contratiempo para Carlos Corberán para recibir al Real Madrid
El técnico podría recuperar el sistema de tres centrales para el partido de esta noche ante el conjunto de Álvaro Arbeloa
El Valencia CF recibe esta noche al Real Madrid en Mestalla, en uno de los grandes clásicos de LaLiga. El partido está marcado, como en los últimos años, por las diferencias clasificatorias entre ambos conjuntos como consecuencia de la deriva deportiva de la entidad valencianista por la desinversión de su máximo accionista Peter Lim.
En el aspecto puramente deportivo, el entrenador Carlos Corberán se ha encontrado con un grave contratiempo este domingo en las horas previas del encuentro, fijado para las 21 horas en el coliseo de la avenida de Suecia.
Así, el técnico de Cheste no podrá contar finalmente con Dimitri Foulquier, que arrastra molestias. En cambio vuelve a la lista Thierry Rendall, tras varias semanas fuera por la lesión muscular sufrida ante el Elche.
Tres centrales
Con la baja de Foulquier, Corberán podría recuperar la defensa de tres centrales y dos carrileros que tan buen resultado dio al equipo la pasada campaña cuando el técnico aterrizó en el Valencia. En este sentido, todo apunta que sería Luis Rioja quien estaría en la derecha con Gayà en la izquierda. Para el eje de la zaga tiene cuatro hombres disponibles: Tárrega, Copete, Cömert y Unai Núñez, que todavía no se ha estrenado. En el centro, Ugrinic y Pepelu parecen fijos, con ligeras opciones para Guido; mientras que arriba Beltán y Hugo Duro formarían la delantera.
Corberán defiende al lateral
Presisamente, Corberán fue cuestionado ayer en rueda de prensa por los pitos que Foulquier ha recibido en Mestalla en los últimos encuentros. El técnico reconoció que "no son situaciones agradables cuando uno siente esa exigencia, pero la exigencia forma parte de la identidad de un gran club como el Valencia CF”. En este sentido, apuntó que el lateral “tiene molestias, pero está centrado en prepararse para dar en cada partido su mejor versión", aunque esta noche no estará disponible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- La jueza de la dana: 'Las víctimas no necesitaban declarar la emergencia nacional sino una administración autonómica capacitada