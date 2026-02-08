Importante contratiempo para Carlos Corberán para recibir al Real Madrid

El Valencia CF recibe esta noche al Real Madrid en Mestalla, en uno de los grandes clásicos de LaLiga. El partido está marcado, como en los últimos años, por las diferencias clasificatorias entre ambos conjuntos como consecuencia de la deriva deportiva de la entidad valencianista por la desinversión de su máximo accionista Peter Lim.

En el aspecto puramente deportivo, el entrenador Carlos Corberán se ha encontrado con un grave contratiempo este domingo en las horas previas del encuentro, fijado para las 21 horas en el coliseo de la avenida de Suecia.

Así, el técnico de Cheste no podrá contar finalmente con Dimitri Foulquier, que arrastra molestias. En cambio vuelve a la lista Thierry Rendall, tras varias semanas fuera por la lesión muscular sufrida ante el Elche.

Tres centrales

Con la baja de Foulquier, Corberán podría recuperar la defensa de tres centrales y dos carrileros que tan buen resultado dio al equipo la pasada campaña cuando el técnico aterrizó en el Valencia. En este sentido, todo apunta que sería Luis Rioja quien estaría en la derecha con Gayà en la izquierda. Para el eje de la zaga tiene cuatro hombres disponibles: Tárrega, Copete, Cömert y Unai Núñez, que todavía no se ha estrenado. En el centro, Ugrinic y Pepelu parecen fijos, con ligeras opciones para Guido; mientras que arriba Beltán y Hugo Duro formarían la delantera.

Corberán defiende al lateral

Presisamente, Corberán fue cuestionado ayer en rueda de prensa por los pitos que Foulquier ha recibido en Mestalla en los últimos encuentros. El técnico reconoció que "no son situaciones agradables cuando uno siente esa exigencia, pero la exigencia forma parte de la identidad de un gran club como el Valencia CF”. En este sentido, apuntó que el lateral “tiene molestias, pero está centrado en prepararse para dar en cada partido su mejor versión", aunque esta noche no estará disponible.