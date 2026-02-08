Liane Lippert (Movistar) vence en la Volta a la Comunitat Valenciana Féminas tras un ataque en solitario

La ciclista alemana Liane Lippert (Movistar) se impuso en solitario en la octava edición de la Volta a la Comunitat Valenciana Féminas, una carrera entre Bétera y Valencia de 94,7 kilómetros, con un tiempo de 2h.33.01, con seis segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, tras un gran trabajo del equipo español.

No tardó mucho en moverse la carrera, ya que en los primeros kilómetros saltaron las corredoras Noemie Abgrall (Ma Petite Entreprise), Femke Van Goethem (Citymesh Customm) y Agua Marina Espínola (Abadie Magnan) que no encontraron respuesta del pelotón y que en las faldas del Oronet contaban ya con 3:30 minutos de ventaja. Precisamente en las primeros metros de ascenso se produjo una caída en el pelotón, en la que se vieron implicadas algunas ciclistas.

La buena renta de las escapadas les permitió coronar el Oronet, con Abgrall en cabeza y con Van Goethem descolgada del trío. Tras algunos cortes en el descenso, el pelotón se volvió a agrupar y se tomó un respiro a la espera de afrontar el temido ascenso al Garbí, de Primera Categoría.

Liane Lippert por delante del pelotón / Francisco Calabuig

En los primeras rampas duras se dinamitó el gran grupo. Por delante, en la escapada, se quedó Abgrall en solitario, con la paraguaya Espínola descolgada unos metros y con un pelotón encabezado por apenas seis unidades, con Liane Lippert (Movistar), Eleonora Gasparrini y Maeva Squiban (UAE Team), Anna Henderson (Lidl-Trek) y Julie Bego (Cofidis).

Tras superar la zona de mayor desnivel, un segundo grupo se unió a la cabeza del pelotón, aumentando hasta las 14 unidades. Espínola fue absorbida mientras que Henderson se lanzó en solitario en busca de Abgrall tras coronarse el segundo y último puerto de la carrera.

Ataques entre las favoritas

En el descenso se sucedieron los ataques entre las favoritas lo que propició que fuera neutralizada la francesa Abgrall a 40 kilómetros de meta. Se formó un sexteto en cabeza, con algo más medio minuto de ventaja sobre el segundo grupo perseguidor, con una decena de ciclistas.

Al paso por Náquera se neutralizó la escapada y se formó un grupo en cabeza de una treintena de corredoras, con constantes ataques y contraataques, hasta que Movistar tomó el mando, con un gran trabajo de Sara Martín, muy activa en la vigilancia, para poder jugarse la baza de la joven británica Cat Ferguson en una llegada al esprint. A 3 km de meta, Liane Lippert (Movistar) saltó con mucha potencia para evitar una fuga de una corredora del Cofidis y casi sin querer se encontró a solas en cabeza.

La alemana vio que su compañera Ferguson no entraba en el corte y decidió la aventura en solitario tomando unos segundos que fueron suficientes para llevarse la victoria. Por detrás, la belga Shari Bossuyt (Insurance Soudal) y Cat Ferguson, entraron segunda y tercera en el esprint para completar el podio.