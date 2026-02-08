El Madrid planta a sus seguidores y entra por otra puerta a Mestalla

Aficionados del conjunto blanco se han quedado sin ver a su equipo entrar en el estadio esta noche. El Real Madrid ha accedido a Mestalla por la calle Joan Reglà. Numerosos seguidores del conjunto de Arbeloa se han quedado con las ganas de ver a su equipo entrar en el feudo valencianista. Todo el dispositivo de seguridad estaba preparado pero finalmente han decidio entrar por otra puerta del estadio.

José Manuel López

La afición del Valencia, con el equipo

El conjunto valencianista ha entrado bajo un fuerte dispositivo de seguridad y por la puerta que siempre entran al estadio. Numerosos seguidos del conjunto que dirige Carlos Corberán esperaban al equipo en los aledaños del estadio con cánticos y banderas. La ambición ha arropado a su equipo en la entrada al campo en un ambiente festivo previo al partido que se disputará esta noche en Mestalla.