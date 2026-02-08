Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exposición del NinotPerfumerías PrietoChabolas MestallaBorrasca MartaTiempo ValenciaCiberataqueTaller clandestino GuadassuarPlanes en Valencia
instagramlinkedin

El Madrid planta a sus seguidores y entra por otra puerta a Mestalla

Numerosos seguidores del conjunto blanco se han quedado sin poder ver a su equipo entrar en el estadio

Llegada del Valencia a Mestalla.

Llegada del Valencia a Mestalla. / J.M.López.

A.Barbeta

Aficionados del conjunto blanco se han quedado sin ver a su equipo entrar en el estadio esta noche. El Real Madrid ha accedido a Mestalla por la calle Joan Reglà. Numerosos seguidores del conjunto de Arbeloa se han quedado con las ganas de ver a su equipo entrar en el feudo valencianista. Todo el dispositivo de seguridad estaba preparado pero finalmente han decidio entrar por otra puerta del estadio.

El Valencia CF llega al Mestalla

El Valencia CF llega al Mestalla

José Manuel López

La afición del Valencia, con el equipo

El conjunto valencianista ha entrado bajo un fuerte dispositivo de seguridad y por la puerta que siempre entran al estadio. Numerosos seguidos del conjunto que dirige Carlos Corberán esperaban al equipo en los aledaños del estadio con cánticos y banderas. La ambición ha arropado a su equipo en la entrada al campo en un ambiente festivo previo al partido que se disputará esta noche en Mestalla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents