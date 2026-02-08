Mestalla dicta sentencia: "Corberán, dimisión"

El Real Madrid, espeso y debilitado al mando de Álvaro Arbeloa, se llevó los tres puntos de València con tantos de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé en la segunda parte. El Valencia CF está en máximo riesgo de descenso, con solo un punto de renta sobre el Rayo Vallecano, que tiene un partido menos. Hubo lucha, pero nada más. Courtois no tuvo ni que lanzarse al suelo para detener un remate a portería del conjunto de Carlos Corberán. Precisamente, el entrenador de Cheste es el principal señalado esta noche por el valencianismo. En varias ocasiones durante la recta final del duelo se escucharon con fuerza gritos de "Corberán, dimisión". Por encima en decibelios del clásico, "Peter, vete ya" o "directiva, dimisión"... y de uno nuevo, "Gourlay, canalla fuera de Mestalla".

La presencia enfrente del Real Madrid aclaró el plan de partido en la cabeza de Corberán. Cedido el balón, el Valencia defendió su terreno con dos bloques férreos en campo propio. Un 5-4-1 contra el que los pupilos de Arbeloa se estrellaron una y otra vez hasta que, poco a poco, Kylian Mbappé comenzó a coger calor.

A los 12 minutos, José Copete quiso marcar raya con el delantero francés. Los centrales, entre ellos, el debutante Unai Núñez sobresalieron en el primer tiempo al lado de Stole Dimitrievski. Fue el vasco el primero en animarse a probar fortuna con un chut lejano y también quien despertó los aplausos de la grada tras robarle la pelota al '10' madridista dentro del área.

Pasado el cuarto de hora, los blancos, anoche vestidos de azul, dieron un paso al frente, aunque sin encontrar la luz que otrora le deban a este equipo peloteros como Luka Modric o Toni Kroos. Lo intentó el turco Arda Güler, que remató un balón raso que, rebotado, se marchó con peligro cerca de la portería de Dimitirevski. Segundos más tarde, el normacedonio intervino con los pies para abortar la primera ocasión de Mbappé.

El reloj pasaba mientras Unai continuaba agrandando a los aficionados, entre otras acciones, con una interceptación en el suelo al joven Gonzalo García. Los valencianistas, ordenados, concentrados e intensos, siguieron cerrando vías al Madrid. Si bien, en una de las jugadas en las que los de Arbeloa lograron llegar cerca de portería, nuevamente, Stole salvó los muebles. Esta vez ante un disparo en posición envidiable del lateral del filial madridista David Jiménez.

Como en todo Valencia - Madrid que se tercie tampoco faltó la aparición arbitral. Alberola Rojas le perdonó la cartulina amarilla a Tchouaméni, que pisó con violencia a Pepelu en la zona media.

Sin espacios para penetrar hacia la puerta del Valencia, la desesperación madridista la personificó Camavinga con un disparo desde la distancia que se estrelló contra las gradas de Sillas Gol. El plan de Corberán, sin alardes, con la solidaridad de los futbolistas, estaba funcionando.

A la vuelta de los vestuarios, el choque prosiguió con el mismo cariz. Los acercamientos locales siempre fueron demasiados tímidos. Como un remate en semifallo de Lucas Beltrán a pase de Arnaut Danjuma. La solución consistía en poner a correr al contragolpe al neerlandés, aunque claro, ya no es, ni por asomo, el del principio de la temporada.

En la segunda parte, la temperatura aumentaba en las gradas conforme las posibilidades de puntuar del Valencia se veían más próximas. La actitud en la presión de un jugador como Beltrán espoleaba al valencianismo. Sin embargo, cuando Mestalla veía opciones, todas se desmoronaron. Álvaro Carreras encontró el oxígeno que hasta ese momento el equipo de Corberán apenas había concedido. Extrañamente, en una acción se esfumó toda la contundencia blanquinegra. Desde la banda izquierda, el lateral perforó el área como quiso. Nadie lo frenó -ni Unai, ni Cömert ni Pepelu-. Y cuando quiso cruzó la pelota al portero para hacer el gol (0-1, m. 65).

Aun así, hubo respuesta. El Valencia rozó el empate mediante una combinación por la derecha de Luis Rioja, que casi no pudo atacar encerrado en la defensa de cinco, Filip Ugrinic, agotado en comparación a citas pasadas, y Beltrán. El toque con la zurda del argentino salió fuera por centímetros mientras Thibaut Courtois ya solo podía mirar.

Cánticos en la recta final

A falta de 20 minutos, Corberán reaccionó con dos cambios desde el banco. Guido Rodríguez y Thierry Rendall entraron al césped en lugar de Pepelu y Núñez. Mientras el Madrid erró en las ocasiones para el 0-2, primero Brahim Díaz y luego Mbappé, Mestalla entró en estado de ansiedad. Desquiciado tras años y años sin tener el club que merecen, se sucedieron los cánticos contra el entrenador, motivados por su excesiva paciencia para los últimos tres cambios, y, en menor, medida, contra el hombre que cada año hace más pequeño al Valencia CF, Peter Lim, y contra el CEO de Fútbol, Ron Gourlay.

Hechas las últimas tres sustituciones, estas tampoco aportaron nada. Ni Umar Sadiq, ni Javi Guerra ni Largie Ramazani. El que lo hizo fue, en la prolongación, Mbappé con el tanto final (0-2, m. 91).