El Valencia Basket pierde en el 'ensayo' copero ante el Joventut tras un partido muy igualado

El Valencia Basket no pudo con el Joventut de Badalona en el Olímpic y cayó por 90-87 en partido de la 19 jornada de la Liga Endesa que suponía además el ensayo general para los cuartos de final de la Copa del Rey que se celebrará en el Roig Arena y donde verdinegros y taronja volverán a encontrarse. Los taronja no se encontraron del todo cómodos en todo el partido ante un Asisa Joventut (que estrenaba patrocinador) muy motivado y liderado por un magistral Ricky Rubio. El Valencia Basket no fue capaz de imponer su estilo de juego y, aunque el partido estuvo muy igualado, con ambos equipos alternando protagonismo durante muchos minutos, acabó claudicando. El Valencia Basket luchó por la victoria hasta el último segundo pero en un final de infarto, los locales supieron jugar mejor sus cartas para que el triunfo se quedase en casa.

Los taronja no encontraron continuidad en el acierto a canasta y especialmente perdonaron demasiado desde el tiro libre. El Joventut, liderado por Ricky Rubio impuso su ritmo para llevarse el partido. Ahora el Valencia Basket tratará de tomarse la revancha en la Copa.

Darius Thompson , Omari Moore, Kameron Taylor, Braxton Key y Nate Reuvers conformaron el quinteto titular elegido esta vez por Pedro Martínez para abrir el partido.

Un partido muy igualado / EFE

Ricky Rubio, una pesadilla para el Valencia Basket lograba la primera canasta del partido tras una entrada a canasta. Los verdinegros dominaban los primeros compases metiendo balones en la zona para sus hombres grandes, Ruzic y Birgander (6-0). Pedro Martínez reaccionaba rápido dando entrada a Pradilla por Key para dar más consistencia interior a la defensa taronja. Pero la Penya dominaba el rebote y anotaba a placer ante el aletargamiento inicial del Valencia Basket (10-2). Ruzic se ponía las botas bajo los aros.

Movimientos en el banquillo taronja

El Valencia Basket necesitaba un revulsivo y Pedro Martínez daba entrada a Jean Montero y con él llegaban los primeros contraataques. Lo taronja trataban de acelerar el juego buscando llevar el partido a su terreno, a su zona de confort. Pero el Joventut seguía muy certero en defensa cortando balones y dominando el rebote.

Seguían los cambios en el Valencia Basket entraban De Larrea y Puerto. Se llegaba al minuto 5 con 14-8 en el marcador y con un Valencia Basket que, aunque lejos de jugar cómodo, inquietaba ahora más a su rival en defensa. Pradilla lograba el primer triple del partido y recortaba distancias (14-11). Montero con una rápida transición ponía al Valencia Basket a tan sólo 1 punto (14-13) y Dani Miret pedía tiempo muerto. Vives, en el último segundo de posesión y tras una buena defensa taronja, lograba un triple que rompía el parcial del Valenia Basket (17-13). Ricky, que dirigía con maestría el juego verdinegro, con una canasta bajo los aros volvía a estirar la ventaja (19-14).

Al Valencia Basket le faltaba acierto en el tiro exterior, el triple, una de sus principales armas, no funcionaba. En el Joventut la conexión Ricky Rubio-Tomic funcionaba y hacía mucho daño a los taronja que veían cómo el equipo catalán se volvía a escapa (24-14). Aún así los taronja recortaban distancias en los últimos instantes del primer cuarto que finalizaba con 24-18.

Remontada meteórica a base de triples

El segundo cuarto empezaba de la mejor forma. Matt Cotello reaparecía tras varios partidos ausente a causa de una lesión de rodilla y su carta de presentación era un triple (26-21). El Valencia Basket empezaba a carburar desde fuera. La consigna era clara: tirar de tres y ahora sí entraban. Tres triples consecutivos: el de Costello y otros dos de Moore consecutivos se traducían en un parcial de 0-9 meteórico y en la remontada taronja (26-27). Por primera vez el Valencia Basket se ponía por delante.

El Valencia Basket se mostraba ahora mucho más intensivo en la faceta defensiva y el Joventut, ya no encontraba huecos con tanta facilidad. Volvía Ricky Rubio para hacerse de nuevo con el ritmo del juego de su equipo y dirigía magistralmente al Joventut evitando que el Valencia Basket se escapase. El base catalán daba toda una exhibición liderando a su equipo. En el Valencia Basket Jean Montero ponía el contrapunto. El marcador seguía muy igualdado (33-34 min. 26).

Los taronja controlaban ahora el rebote ofensivo y Reuvers lograba un triple tras un largo ataque (35-40). El propio Reuvers, poco después, sababa tres tiros libres tras jugarse un tiro de tres en los últimos segundos de posesión. La falta de acierto desde el tiro libre, sin embargo, lastraba al Valencia Basket. El Joventut jugaba bien sus cartas, y liderado por Ricky Rubio evitaba que el Valencia Basket tomase las riendas del partido. (47-43). Thompson lograba su primera canasta en el mejor momento, un triple que recortaba distancias para irse al descanso con un apretado 47-45.

Sako empataba el partido a 47 logrando la primera canasta del tercer cuarto. Y tras una canasta local, De Larrea, con un triple y una canasta de 2 en contraataque firmaba un 0-5 de volvía a poner por delante a los de Pedro Martínez.

El partido seguía muy igualado, con el Valencia Basket mandando en el marcador pero sinlograr despegarse de su rival. La Penya se veía obligada a frenar el ritmo taronja con faltas. Un triple de Reuvers estiraba la renta (51-57 min. 24). En el Joventut Ricky Rubio se iba al banquillo y entraba Ludde Hakanson que, con maestría, tomaba el relevo de dirigir el juego local. El parcial era ahora para los verdinegros que, con un 7-0 recuperaban la delantera (58-57). El base sueco del Joventut, con un triple ponía el 64-60. Ahora era el Valencia BC el que encontraba muchas dificultades en ataque. Pedro Martínez tenía que pedir tiempo muerto con 66-60 en el marcador.

En el Valencia Basket Reuvers seguía liderando el ataque taronja con especial puntería desde el triple. Con 70-65 volvían Ricky Rubio y Sergio de Larrea al parquet. Los taronja seguía desperdiciendo tiros libres de manera ya preocupante mientras el Joventut, ahora con Rubio y Hakanson, corría más. El Valencia Basket no estaba cómodo, no podía desplegar su juego vivo y de cortas posesiones atascado ante la buena defensa local. Con 72-76 acababa el tercer cuarto.

Último acto con todo por decidir

En los primeros minutos del último acto, el Joventut, con el liderazgo de Rubio se mantenía por delante pero el Valencia Basket se mantenía a corta distancia. Con 74-70 en el minuto 32, todo estaba por decidir. Pradilla volvía a recortar distancias:74-72 y de Larrea empataba: 74-74. Joventut y Valencia Basket intercambiaban canastas y sólo el mayor control del rebote ofensivo con Ruzic como principal artífice, impedía que el Valencia Basket se escapase. Con un parcial de 4-14 culminado con un triple Taylor y una cansta de Montero, los taronja daban la vuelta una vez más al marcador: 78-81, min. 36.

Hunt reaparecía en el peor momento para el Valencia Basket con un triple que equilibraba el duelo: 81-81. Ahora cada ataque, cada posesión valía oro. Thompson robaba un balón y asistía a Taylor, que a placer, volvía a poner por delante al Valencia Basket: 81-83. Hunt, de nuevo con un triple daba la enésima vuelta al marcador: 84-83. El Joventut presionaba en defensa.

Un último minuto de infarto

.Con 86-83 se entraba en el último minuto. Una acción defensiva de Pradilla que evitaba que los locales se escapasen y Montero, con una penetración, ponía el 86-85 a falta de 18 segundos con posesión para el Joventut.

Reuvers cometía la quinta falta sobre Hunt que anotaba los dos tiros libres: 88-85, 13,4 segundos por jugar y posesión para el Valencia Basket. Ambos equipos estudiaban la táctica a seguir en el tiempo muerto. Y llegaba el peor error del partido y en el peor momento: de Larrea se movía antes de sacar el balón y el Valencia Basket perdía la posesión.

De nuevo el Joventut se iba a la línea de tiro libres tras una nueva falta taronja: 89-85. Montero recortaba distancias: 89-87. El tiempo se agotaba, Taylor, a la deseperada desde medio campo buscaba el triple pero sin suerte y la victoria se quedaba en casa: 90-87.