El Valencia-Real Madrid, mejor entrada del curso en Mestalla con 47.515 espectadores

El Valencia-Real Madrid estableció la mejor entrada de la temporada con una cifra de 47.515 espectadores este domingo y batió el récord de la campaña, establecido esta misma semana en la Copa del Rey.

La mejor entrada hasta la fecha había sido de 46.931 espectadores, que fueron los que asistieron al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado el pasado miércoles ante el Athletic Club.

Para este encuentro entre el Valencia y el Real Madrid, acudieron al centenario estadio de Mestalla casi seiscientos espectadores más para superar la barrera de los 47 mil.