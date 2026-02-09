VCV Féminas-GP Tuawa
Liane Lippert gana la Volta a la CV Femenina
Movistar fue el gran dominador de la octava edición de la Volta Femenina tras una etapa que unió Bétera con meta en la Marina de València
efe
La alemana Liane Lippert (Movistar) se impuso en solitario en la octava edición de la Volta a la Comunitat Valenciana Féminas Gran Premio Tuawa, disputada entre Bétera y València sobre 94,7 kilómetros, con un tiempo de 2h33:01 y seis segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, gracias al trabajo colectivo de su equipo. La meta estuvo en la Marina de València, compartiendo escenario con la última etapa masculina de la Volta a la Comunitat Valenciana.
La carrera se animó desde los primeros kilómetros, cuando Noemie Abgrall (Ma Petite Entreprise), Femke Van Goethem (Citymesh Customm) y Agua Marina Espínola (Abadie Magnan) formaron una escapada que llegó a contar con 3:30 minutos de ventaja antes del Oronet, donde se produjo una caída que afectó a varias ciclistas. Abgrall coronó el Oronet en cabeza, Van Goethem se descolgó y el pelotón se reagruparía para afrontar el temido Garbí, de Primera Categoría.
El ascenso al Garbí rompió la carrera: Abgrall continuó en solitario, Espínola cedió unos metros y un reducido grupo de favoritas, entre ellas Lippert, Eleonora Gasparrini, Maeva Squiban, Anna Henderson y Julie Bego, perseguía a poca distancia. Tras coronar el último puerto, Henderson atacó para buscar a Abgrall, que fue neutralizada a 40 km de meta tras varios ataques en el descenso, formando un sexteto en cabeza con medio minuto de ventaja sobre el grupo perseguidor.
En Náquera, la escapada fue neutralizada y se consolidó un grupo de unas treinta corredoras con constantes ataques y contraataques. Movistar asumió el control, con Sara Martín muy activa para preparar la baza de Cat Ferguson en un posible esprint. Sin embargo, a tres kilómetros de meta, Lippert lanzó un potente ataque, abrió hueco y decidió arriesgar en solitario, logrando mantener unos segundos que le bastaron para la victoria. Por detrás, Shari Bossuyt (Insurance Soudal) y Ferguson completaron el podio en el esprint final.
