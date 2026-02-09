Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación máxima con Dimitri Foulquier

El lateral de Guadalupe tiene una lesión importante en la rodilla y se perderá un número elevado de semanas de competición

Unai Núñez tuvo un buen debut en lo personal. En la imagen, el momento en el que fue cambiado por Thierry

Pau Pardo

Valencia

El Valencia CF puede multiplicar sus problemas en el lateral derecho. Dimitri Foulquier puede estar 'KO' durante muchas semanas y sumarse a Rubén Iranzo en la lista de bajas para una demarcación en la que Thierry Rendall está en pleno proceso de readaptación, obligando a Carlos Corberán a tomar decisiones importantes en los próximos partidos.

El lateral de Guadalupe, que ha jugado al límite durante los últimos meses, ha dicho 'basta'. Su rodilla no puede más y contra el Madrid no estuvo ni tan siquiera en la convocatoria. En la rueda de prensa posterior al partido, Corberán señaló que "va a estar un tiempo sin estar con el equipo" y en la Cadena Cope incluso señalan que desde el club hay temor a que se pierda la segunda vuelta del campeonato.

Foulquier, haciendo pesas

Momento de Thierry

El futbolista, que no estaba rindiendo a un buen nivel, se perderá seguro un número muy elevado de jornadas y deja el carril diestro en manos de Thierry, que ha tenido muchos problemas físicos esta temporada y que espera darle la vuelta a su situación encontrando cierta estabilidad física y de rendimiento.

La otra alternativa que tiene el técnico entre manos es la que usó contra el Real Madrid, ubicando a Unai Núñez en el lateral derecho y ejerciendo ese rol mixto entre jugar como central diestro en defensa de tres y lateral según la fase del partido, dando más recorrido a Luis Rioja.

