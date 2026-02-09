La crisis del Valencia CF en datos: Más que un problema de entrenador

El Valencia CF atraviesa una de las crisis más profundas de su historia a nivel de fútbol y resultados. Mestalla señaló directamente al entrenador el domingo a grito de "¡Corberán, dimisión!". El técnico no es capaz de encontrar soluciones desde el banquillo ni optimizar el rendimiento de sus jugadores. Solo cinco victorias en toda la temporada (dos contra el Getafe) son la prueba. Corberán no da con la tecla. Ahora bien, sería un error pensar que el problema del Valencia es de entrenador. Hay un dato que demuestra a la perfección el deterioro del equipo durante la última década a los mandos de Peter Lim. Seis de los diez peores Valencia de la historia en la jornada 23 pertenecen a la 'era Meriton'.

El Valencia CF está instalado en la mediocridad desde hace tiempo. Según la estadística de Ciberche, seis de los diez peores Valencia de la historia en la jornada 23 tienen la firma de la gestión de Peter Lim. Unos números que, sea quien sea el propietario de turno del banquillo, confirman la tendencia decadente de la entidad de Mestalla durante la última década. El Valencia 25/26 es con 23 puntos uno de estos diez equipos en rojo dentro de la historia centenaria del club. También los Valencias de la temporada 24/25 (22 puntos), la 22/23 (23 puntos), la 20/21 (24 puntos), la 16/17 (26 puntos) y la 15/16 (25 puntos).

Queda en evidencia que hay "un patrón común". Tampoco es casualidad que la 82/83 sea el peor Valencia de la historia en la jornada 23 (17 puntos) y que pocos años después se consumara el dramático descenso a segunda división en la 85/86 (22 puntos). Son demasiados avisos para un equipo de mínimos venido a menos cuyo riesgo de descenso aumenta peligrosamente al mismo tiempo que disminuye su nivel competitivo.