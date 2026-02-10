Un graduado de la UV estrenará el patinaje de velocidad sobre hielo de España en unos Juegos Olímpicos

El patinaje de velocidad sobre hielo nunca ha tenido representación española en unos Juegos Olímpicos. O, al menos, así será hasta que mañana miércoles Daniel Milagros entre al Milano Ice Skating Arena para competir en los 1.000 metros -como también hará, pero en 500 metros, otro representante nacional como Nil Llop- en una de las disciplinas más antigüas y emblemáticas del programa olímpico invernal, ya que debutó en Chamonix 1924. Un deportista que, más allá de sus orígenes navarros, tiene un vínculo estrecho con el territorio valenciano y, más concretamente, con València. No en vano, en 2024, fue uno de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE) por la Universitat de València (UV).

"No añadir presión extra"

Según una nota divulgada por la UV, Milagros tiene en mente que estos JJOO de Milano-Cortina no supongan una carga añadida respecto a otros campeonatos. En esta línea, destaca como las claves de la preparación en estas últimas horas previas a la competición olímpica el "no añadir presión extra, trabajar como he trabajado siempre al máximo, cuidando mucho los detalles y no hacer grandes cambios en los entrenamientos". Eso sí, le reconforta que su participación en los juegos italianos permitan abrir camino a más personas que quieran iniciarse en el mundo del patinaje de velocidad sobre hielo.

Y es que la trayectoria de este joven de 23 años en esta disciplina es casi la de un 'rookie'. No en vano, empezó en ella hace solo dos años, ya que en 2023 todavía competía en patinaje de velocidad sobre ruedas, modalidad en la que se proclamó subcampeón del mundo en la competición celebrada en la ciudad italiana de Montecchio Maggiore. Fue el punto desde el que comenzó una transición hacia el hielo -que no fue fácil ante la falta de instalaciones de este tipo que hay en España- en la que fue consiguiendo buenos resultados en la Copa del Mundo júnior y que se ha consumado con esta clasificación para Milano-Cortina 2026. Además, no es el único deporte que ha practicado. Antes del patinaje realizó dos años de balonmano, deporte que abandonó, pero en el que todavía está su hermana Paula, actualmente jugadora del Grafometal La Rioja de la Liga Guerreras Iberdrola en la posición de pivote.

Compaginar estudios y deporte

"Lo más importante para compaginar los estudios con el deporte de alto nivel es animar a la gente a que no abandone ni una cosa ni otra, porque si realmente te gusta, poniéndole ganas y organizándote bien puedes sacar las dos adelante”, destaca Milagros, que cursó sus estudios universitarios en la UV entre 2020 y 2024 y que estará sobre el hielo a partir de las 18.30 de este miércoles. En esta visión, considera que estos conocimientos académicos fueron clave en su trayectoria como deportista de alto nivel. Y es que, como recuerda, mientra cursaba sus estudios pudo compaginar su situación con el calendario académicos. "Son las cosas que nos ayudan a nivel académico: el poder cambiar exámenes y trabajos, que los profesores tengan en cuenta nuestra situación como deportistas y todos los apoyos que podamos tener a nivel de nutrición y fisioterapia", concluye.