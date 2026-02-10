El Valencia Basket perderá a Leo Fiebich para los "próximos partidos"
La jugadora alemana se lesionó en el isquiotibial en el encuentro de EuroLeague ante el Venecia y ya no fue de la partida en la derrota el pasado fin de semana en Málaga
Como ya sucedió el pasado sábado en Málaga, el Valencia Basket tendrá una baja de peso para sus próximos compromisos. Como ha confirmado este martes en un comunicado el club taronja, la alemana Leo Fiebich no estará disponible para Rubén Burgos a corto plazo. En concreto, la alero -que sufrió unas molestias musculares durante el partido de EuroLeague Women en Venecia de la pasada semana que acabó en derrota- será baja para "los próximos partidos del equipo".
El parte médico de la entidad no especifica el tiempo exacto en el que la jugadora, que ha estado promediando 12,4 puntos por partida esta temporada y que ya no pudo estar presente en la derrota que el equipo tuvo contra el CAB Estepona (67-66) el fin de semana pasado, no podrá jugar. "Tras las pertinentes pruebas médicas realizadas se ha detectado que la alero alemana sufre una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha", afirma al respecto el Valencia Basket.
Pendiente de evolución
"Fiebich se perderá los próximos partidos del equipo y su evolución determinará su regreso a la pista", concluye el comunicado.
