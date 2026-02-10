Pablo Hernández revoluciona el fútbol español: el CD Castellón sueña con Primera División

Pablo Hernández es la gran revolución del mundo de los banquillos en el fútbol español. El preparador castellonense ha tirado abajo la puerta de la élite con un CD Castellón que sueña con ascender a Primera División practicando un fútbol estimulante, dinámico, valiente... y, sobre todo, que cosecha resultados.

Los albinegros han dado el salto a la zona de ascenso directo después de infligir una soberana 'paliza' al Real Valladolid en su propio estadio. 0-4 siendo un auténtico vendaval de juego, de goles y cargado de identidad. Un equipo sin complejos, que desborda recursos por los cuatro costados y que tiene la marcada identidad de su entrenador inyectada en vena.

Es una realidad

La victoria frente a los pucelanos solo fue una muestra del caudal futbolístico del combinado 'orellut' desde el ascenso de Pablo al banquillo del primer equipo, pero es que su trayectoria es prácticamente inmaculada y no han pasado precisamente pocos partidos, lo que lo aleja ya del "efecto cambio de entrenador" para convertirse en algo mucho más serio y que va camino de consolidarse como un preparador listo para dar el salto a la primera línea... o llegar con el Castellón a ella.

Desde que cogió el testigo del banquillo albinegro, Hernández ha dirigido un total de 20 partidos de los cuáles ha contado 13 por victoria, cuatro empates y tres derrotas, una marcha triunfal traducida en 43 puntos en su casillero (de 60 posibles, casi el 72 de los puestos en disputa) con un balance de 36 goles a favor y 15 en contra.

Ascenso meteórico

Pablo cogió las riendas del equipo en la quinta jornada, con solamente dos puntos conseguidos y el equipo hundido en la penúltima posición de la tabla. Desde entonces una maquinaria cada día mejor engrasada ha avanzado con paso firme hasta tocar la primera posición de la Liga Hypermotion.

Pablo Hernández con el CD Castellón / CD Castellón

El equipo ha encontrado, además, su versión más sólida a nivel defensivo en las últimas semanas, ya que no ha encajado ni un solo gol en los últimos cinco partidos, que se han saldado con tres victorias y dos empates.

Bielsa, su referente

Pablo ha concedido una entrevista al Periódico Mediterráneo en la que reconoce esa gran influencia del entrenador argentino en su desarrollo como preparador: "He tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores como Emery, Laudrup o Paco Jémez, que me aportaron mucho, pero con Bielsa fueron años en una fase de mi carrera donde yo era más consciente de las cosas y analizaba más el juego. Eso me ayudó a mejorar y a aprender muchas cosas de las que hoy llevo a cabo como entrenador", señalaba.

Noticias relacionadas

Asimismo, explicaba la importancia de las segundas jugadas y los duelos dentro de su estilo de fútbol: " Si tienes un estilo como el nuestro, que es muchas veces de hombre a hombre y de presionar alto, todo se basa en duelos y segundas jugadas, porque si vas a presionar alto, lo lógico es que los equipos acaben jugando en largo y quien gana esa segunda jugada determina si atacas o te toca correr hacia atrás", exponía.