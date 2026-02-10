Las RedSticks se despiden de Valencia con un heroico triunfo ante Alemania y los RedSticks se van en blanco

La última jornada de la FIH Pro League en el campo de hockey del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró comenzó este martes, 10 de febrero con ajustes obligados: debido a una alerta naranja por fuertes vientos en Valencia, la organización decidió adelantar los partidos a las 9:00 y 11:00 horas para preservar la seguridad de los equipos y garantizar el desarrollo normal de los encuentros.

Otra derrota de los Redsticks

Los hombres fueron los protagonistas del primer turno, en el que España cayó 2-4 ante Inglaterra en el cierre de la ventana masculina. Fue un duelo que ratificó la eficacia británica, pero que, por momentos, mantuvo la ilusión española de dar vuelta el resultado y llevarse una alegría. Los RedSticks se despiden de su público sin haber sumado puntos en los cuatro partidos disputados.

En el segundo turno, el seleccionado femenino volvió a enfrentarse a Alemania y se impuso por 3-1, en un enfrentamiento que ratificó la superioridad española tras el triunfo en los shoot outs de días atrás. Así, las RedSticks cerraron con gran satisfacción una sólida actuación en casa, sumando 8 puntos sobre 12 posibles.

España vuelve a caer frente a Inglaterra y se va sin puntos

La selección masculina de España no pudo despedirse con una alegría ante su público y cayó por 2-4 frente a Inglaterra en la última jornada de la FIH Pro League en el en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró. Con esta nueva derrota, los Redsticks cierran su ventana en Valencia con cuatro partidos jugados, cuatro derrotas y cero puntos, en una ventana que no era fácil teniendo en cuenta que se enfrentaban con los dos equipos que, luego de ocho partidos disputados, lideran la clasificación con 15 puntos.

El equipo de Max Caldas recibió el primer golpe muy rápido. Apenas a los 4 minutos, Jacob Payton abrió el marcador para Inglaterra con un córner corto, y más tarde, Sam Ward amplió distancias con otra jugada fija a los 26’. España logró reaccionar antes del entretiempo con un gol de campo de José Basterra (28’), quien también sería protagonista del empate parcial a los 38’, con una potente arrastrada tras córner corto.

a / OSCAR J. MATHEU TOMAS

Pese a que aquello encendió al público y al equipo, que mostró durante algunos minutos su mejor versión, la ilusión duró poco: Stuart Rushmere marcó el 3-2 a los 42’ y, cuando se acababa el tiempo, Ward selló su doblete con un nuevo tanto de campo (59’) que dejó sin respuesta al conjunto local.

Más allá de la entrega, España volvió a mostrar fragilidad defensiva, lo que se vio reflejado en los 14 goles recibidos en 4 partidos. Las dos derrotas previas ante Países Bajos (2-3 y 3-4) habían sido ajustadas, pero el equipo no logró convertir esos buenos tramos de juego en resultados.

Del otro lado, Inglaterra confirmó en Valencia su buen momento. Con esta victoria, suma 15 puntos en 8 partidos y se ubica en la cima del torneo junto a Países Bajos, único rival que también ha disputado la misma cantidad de encuentros. El equipo británico cierra su paso por España con dos triunfos ante los locales (3-1 y 4-2) y cuatro puntos extra frente a los neerlandeses, definidos por shoot outs tras dos empates 2-2.

a / OSCAR J. MATHEU TOMAS

Patricia Álvarez firma una remontada brillante ante Alemania (3-1)

En el último partido de esta ventana en Valencia de La FIH Pro League, la selección femenina de España cerró su participación local con una gran victoria por 3-1 ante Alemania, en un partido que arrancó cuesta arriba pero que terminó dominando con autoridad. Patricia Álvarez fue la gran figura del encuentro, marcando los tres goles del conjunto local para firmar una remontada contundente que reafirma el crecimiento del equipo a lo largo de esta etapa.

Las alemanas habían golpeado primero, con un tanto de Jette Fleschütz a los 23 minutos. Pero, a los 37 minutos apareció Patricia Álvarez para colocar el empate. La goleadora del equipo marcó el segundo tanto a los 42’ y sentenció el partido a los 54’, sellando su hat-trick y la victoria definitiva.

A nivel colectivo, se notó una evolución de las españolas respecto al inicio de la ventana, donde España había comenzado con una derrota ante Bélgica (3-5), aunque luego se repuso con un 1-0 ante las mismas rivales y un valioso triunfo en shoot outs frente a Alemania (1-1; 4-2 SO).

Con este resultado, las Redsticks cierran su paso por Valencia con 8 puntos en cuatro partidos, los mismos que Argentina, que también ha disputado la misma cantidad de encuentros. El equipo de Alemania, en cambio, atraviesa un momento difícil: ha jugado 8 partidos en lo que va de la Pro League y solo ha cosechado dos puntos, producto de los empates ante Argentina y España en diciembre y esta misma semana. En esta ventana perdió sus dos partidos frente a Bélgica y contr las locales perdió uno y empató otro, sin poder hacerse con el punto extra en los shoot outs.

Próximas fechas y sedes de la FIH Pro League

Tras la intensa semana en Valencia, la acción para las selecciones continúa en distintos puntos del mapa. En la rama masculina, España viajará a Hobart (Australia) para enfrentar a Australia e India en el Tasmania Hockey Centre, a partir del 20 de febrero. Inglaterra, por su parte, volverá a competir recién en junio, cuando será anfitrión en el Lee Valley Hockey and Tennis Centre de Londres, donde se cruzará con Argentina, Australia, India y Pakistán.

En el torneo femenino, España también volará a tierras australianas para medirse con las anfitrionas y China desde el 20 de febrero. Luego, tendrá doble ventana en junio: primero en HC Rotterdam desde el 17, ante Irlanda y Países Bajos, y más tarde en Londres, desde el 23, frente a Argentina e Inglaterra. Alemania, en tanto, tendrá su próxima aparición en junio en el Lee Valley londinense, desde el 13 de junio, para enfrentar a Inglaterra y Australia, y cerrará su participación en casa, en el Ernst Reuter Sportfeld de Berlín, donde recibirá a Irlanda y China a partir del 23 de junio.