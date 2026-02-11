La cronología de la Superliga: así nació, sobrevivió y murió el gran proyecto de Florentino Pérez

La Superliga ha vivido, de aquella manera, durante 1.760 días. Casi cinco años han pasado desde aquella nota de prensa que un domingo por la noche sirvió de anuncio de su nacimiento hasta este miércoles, cuando el Real Madrid ha pactado con la UEFA su definitiva renuncia a un proyecto de liga rupturista que ya solo defendía el club blanco. Esta es la cronología de un proyecto que, en realidad, murió a los dos días de nacer.

El 18 de abril de 2021, los intensos rumores se hacían finalmente carne. 12 equipos europeos consumaban su órdago a la UEFA, anunciando una competición rupturista bautizada como Superliga. Eran Real Madrid, Barça, Atlético, Inter, Juventus, Milan, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. La idea original era una competición cerrada de 16 equipos, en la que se reservaba espacio para la potencial incorporación de PSG, Bayern, Dortmund y un club más, totalmente al margen de los méritos conquistados en las ligas nacionales. Anunciado mediante un comunicado, Florentino Pérez fue el encargado de anunciar los detalles y las motivaciones del proyecto, en una entrevista en El Chiringuito.

El anuncio provocó una ola de indignación entre los aficionados del fútbol europeo y enfureció al entonces primer ministro británico, Boris Johnson. Sus veladas amenazas a los seis clubes ingleses, la mitad de los fundadores anunciados, hirieron de muerte al proyecto. Todos los clubs de la Premier League renunciaron y, junto a ellos, también lo hicieron en las horas siguientes el Atlético, el Inter y el Milan. Es decir, solo Juventus, Barça y Real Madrid se mantuvieron firmes en una competición que, 48 horas después de ser anunciada, ya era inviable.

El lanzamiento de la Superliga vino acompañado de una demanda judicial en un juzgado de Madrid para prevenir los posibles castigos que pudiera imponer la UEFA. Menos de un mes después, el juez que instruyó el caso elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determinara si la UEFA y la FIFA habían hecho un abuso de su posición dominante, con monopolistas de la organización del fútbol federado en el territorio europeo, al bloquear el nacimiento de una competición alternativas.

La Juventus anuncia, dos años después que el resto de los equipos, su renuncia al proyecto, dejando solos a Barça y Real Madrid. Andrea Agnelli había sido el gran señalado por Aleksander Ceferin, dado que hasta 2021 había colaborado estrechamente con la UEFA en su condición de presidente de la ECA. Con su salida de Agnelli la presidencia, en favor de Gianluca Ferrero, la Juventus regresó al redil de la UEFA.

Ha habido varios hitos judiciales en este lustro, pero el único con valor real y decisivo fue el del TJUE en diciembre de 2023. Contraviniendo el informe del abogado general, la Justicia europea concedió a la Superliga una victoria claramente insuficiente. Falló que la UEFA había cometido abuso de posición dominante al rechazar el nacimiento de la Superliga sin un procedimiento regulado con anterioridad, pero le reconoció la autoridad para fijar las condiciones en que una nueva competición federada puede ponerse en marcha en el territorio europeo. Es decir, la UEFA seguía teniendo la sartén por el mango, lo que dejaba a Florentino Pérez en un callejón sin saluda.

El mismo día del fallo del TJUE, apenas unos minutos después, la Superliga anuncia un giro radical en su proyecto. Dejaría de ser una competición cerrada o semicerrada para convertirse en un sistema de tres ligas europeas con ascensos y descensos, al que se accedería por méritos en las ligas nacionales. Fue el primero de los tres cambios de formato con el que la Superliga trató sin éxito de ganar apoyos y en el que se utilizó como reclamo popular la promesa de que todos los partidos se podrían ver gratis a través de una plataforma propia.

La UEFA reaccionó de forma virulenta al órdago de los grandes clubs europeos, pero de inmediato inició un diálogo con aquellos que renunciaron al proyecto en 48 horas para escuchar y atender sus demandas. Ese proceso cristalizó en el invierno de 2024 con el anuncio de un nuevo formato para las competiciones europeas, empezando por la Champions. El cambio del modelo de competición, pasando a la actual liga de 36 equipos, vino acompañado con un mayor reparto de dinero entre los participantes y por la implicación de la asociación de clubes (ECA, hoy renombrada EFC) en el proceso de comercialización.

En paralelo a su litigio con la UEFA, la Superliga vivió un conflicto con la liga danesa por el nombre elegido. La competición de Dinamarca reclamó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el uso indebido de la marca 'Superliga', sobre la que tenían derechos comerciales en todos el continente. Tras varios de años de conflicto y negociaciones fallidas, el proyecto de Florentino Pérez tuvo que renunciar a la denominación de Superliga. Meses después, anunció que a partir de entonces se la conocería como Liga Unify.

La UEFA y la ECA sabían que recuperar al Barça para la causa era el paso final para enterrar la Superliga. Ahogado por litigios con la propia UEFA, Joan Laporta acaba rompiendo su cordón umbilical con Florentino Pérez para volver a abrazar el viejo régimen. Un cambio de bando que el entonces presidente del Barça, hoy precandidato a la reelección, escenificó acudiendo a la asamblea de la ECA en calidad de oyente. El pasado sábado, en su última decisión en el cargo, Laporta anunció formalmente que el Barça abandonaba la Superliga.

Semanas después de anunciar a bombo y platillo, a través de los altavoces habituales, que iba a reclamar 4.500 millones de euros a la UEFA por daños y perjuicios, el Real Madrid renuncia oficialmente a la Superliga. Lo hace a través de un acuerdo con la UEFA y la ahora EFC, que implica el final de cinco años de guerra, en la que la UEFA es claramente la ganadora y en la que Florentino Pérez acepta su derrota.