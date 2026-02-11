Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento ValenciaGespa detectivesPérdidas FordPiso ValènciaMigrante PaiportaRenfe despidoCalendario FallasNueva infraestructura SaguntDevolución hotel Menorca
instagramlinkedin

JJ.OO. Milán-Cortina

Daniel Milagros acaba vigesimoséptimo en los 1.000 metros del patinaje de velocidad sobre hielo

Daniel Milagros, durante los JJ.OO. de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Daniel Milagros, durante los JJ.OO. de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. / Europa Press/Contacto/Erik Pasman

EP

El estadounidense Jordan Stolz se colgó este miércoles el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad, marcando un nuevo récord olímpico (1:06.28) en esta disciplina que, por primera vez en la historia, vio a un español, Daniel Milagros, compitiendo en el hielo.

Stolz, que partía como gran favorito en la prueba, superó al neerlandés Jenning de Boo (1:06.28) y al chino Zhongyan Ning (1:07.34). Mejoró el tiempo que el neerlandés Gerald van Velde (1:07.18) en los Juegos de 2002. Milagros, por su parte, marcó un tiempo de 1:11.25 que le colocó en la posición 27 de 29, pero como el primer español en la historia en esta disciplina olímpica.

Daniel Milagros

Daniel Milagros / Teresa Suárez

En este evento con final directa y en pura lucha frente al cronómetro, Milagros compitió pronto en el Milano Ice Park, en concreto en la segunda pareja que apareció sobre la pista. Así, empezando por la calle exterior del recinto ovalado, el patinador pamplonica graduado en la Universitat de València cruzó la meta en 1:11.25.

Noticias relacionadas

La prueba estuvo marcada por la repetición de la prueba del neerlandés Joep Wennnemars, que cuando optaba a medalla se vio perjudicado por el mal cambio de calle del chino Ziwen Lian, descalificado. En la repetición, cansando, no pudo mejorar su tiempo el neerlandés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents