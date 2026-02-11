JJ.OO. Milán-Cortina
Daniel Milagros acaba vigesimoséptimo en los 1.000 metros del patinaje de velocidad sobre hielo
EP
El estadounidense Jordan Stolz se colgó este miércoles el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad, marcando un nuevo récord olímpico (1:06.28) en esta disciplina que, por primera vez en la historia, vio a un español, Daniel Milagros, compitiendo en el hielo.
Stolz, que partía como gran favorito en la prueba, superó al neerlandés Jenning de Boo (1:06.28) y al chino Zhongyan Ning (1:07.34). Mejoró el tiempo que el neerlandés Gerald van Velde (1:07.18) en los Juegos de 2002. Milagros, por su parte, marcó un tiempo de 1:11.25 que le colocó en la posición 27 de 29, pero como el primer español en la historia en esta disciplina olímpica.
En este evento con final directa y en pura lucha frente al cronómetro, Milagros compitió pronto en el Milano Ice Park, en concreto en la segunda pareja que apareció sobre la pista. Así, empezando por la calle exterior del recinto ovalado, el patinador pamplonica graduado en la Universitat de València cruzó la meta en 1:11.25.
La prueba estuvo marcada por la repetición de la prueba del neerlandés Joep Wennnemars, que cuando optaba a medalla se vio perjudicado por el mal cambio de calle del chino Ziwen Lian, descalificado. En la repetición, cansando, no pudo mejorar su tiempo el neerlandés.
